Odpady w centrum dystrybucyjnym. Lidl wyjaśnia co się z nimi dzieje

Wokół planów budowy centrum dystrybucyjnego Lidl w gminie Gierzwałd jest głośno. Powołano nawet Komitetu Obrony Gietrzwałdu i podjęto próbę odwołania wójta.

Przeciwnicy inwestycji obawiają się głównie ogromnego wzrostu ruchu wozów ciężarowych na DK16, a więc spalin i hałasu oraz bezpowrotnego zniszczenie walorów krajobrazowych przez hale LIDLa, które ich zdaniem zdominują okolicę, co w konsekwencji odstraszy pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Dużo mówi się też o problemie odpadów.

Sieć Lidl zdecydowała się wypowiedzieć w obliczy licznych nieporozumień i kontrowersji wokół planów budowy.

Lidl uspokaja mieszkańców gminy Gietrzwałd. Ma terenie magazynu odpady nie będą utylizowane

Na miejskim portalu opublikowano jej stanowisko i pismo adresowane do wójta gminy.

Lidl pisze m.in. : (...) Lidl Polska jest siecią odpowiedzialną społecznie - ochrona zasobów oraz klimatu, a także poszanowanie bioróżnorodności to jedne z naszych celów opisanych w strategii CSR na lata 2020-2025. Jako lider ochrony środowiska kładziemy duży nacisk na skuteczną gospodarkę odpadami, która pozwala kierować surowce wtórne do recyklingu. W tym celu segregujemy szczegółowo wszystkie wytwarzane przez siebie odpady (np.: makulaturę, opakowania z tworzyw sztucznych czy drewna) oraz traktujemy je jako surowce wtórne nadające się do recyklingu.

Centra dystrybucyjne, jak to planowane w Gietrzwałdzie, stanowią serce obiegu surowców pochodzących ze sklepów Lidl Polska z całego regionu. Są one na bieżąco kierowane do centrum dystrybucyjnego, aby zoptymalizować transport i ograniczyć objętość przewożonego materiału. Wszystkie surowce są nieustannie przewożone z centrów dystrybucyjnych do recyklerów tak, by jak najszybciej mogły wrócić do obiegu. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że z centrum dystrybucji odpady będą wyłącznie przekazywane do recyklera - na terenie naszego magazynu surowce nie będą utylizowane, przetwarzane czy spalane." - wyjaśnia sieć.

Lidl wyjaśnia, że jak każde sieć handlowa, jest zobowiązana ustawowo do zapewnienia swoim klientom możliwości przynoszenia odpadów takich jak zużyte baterie czy sprzęt elektroniczny - centra dystrybucyjne są przygotowywane i zabezpieczane również na takie sytuacje. Tego typu odpady stanowią tylko nieznaczną część wolumenu trafiającego do centrum dystrybucyjnego, a ich ilość ostatecznie uzależniona jest wyłącznie od tego, ile odpadów klienci przyniosą od sklepów Lidl Polska.

Lidl: Nasze centra dystrybucyjne mogą stanowić w przyszłości element logistyki systemów kaucyjnych

- Kolejnym krokiem w kierunku dbałości o środowisko jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego centra dystrybucyjne Lidl Polska mogą stanowić w przyszłości element logistyki systemów kaucyjnych, które w wielu krajach cieszą się wysokim poparciem mieszkańców. Lidl Polska spełnia wszelkie restrykcyjne wymagania, które ustawodawca nakłada na podmioty zarządzające surowcami wtórnymi - sieć uzyskała wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, dba o zabezpieczenia pożarowe oraz prowadzi ewidencję ich transportu na bieżąco w czasie rzeczywistym. Dzięki prowadzonym działaniom Lidl Polska może dbać o recykling surowców i dać im drugie życie - podsumowuje Lidl i prosi wójta o przekazanie tych informacji mieszkańcom gminy oraz pracownikom urzędu.

Przypomnijmy, 23 grudnia wójt gminy Gietrzwałd poinformował o zakończeni postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek LIDL Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd”. Według naszych wyliczeń będzie to 14. magazyn sieci w Polsce.