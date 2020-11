Odroczone płatności PayPo w sklepach CCC

Spółka CCC wdrożyła odroczone płatności oferowane przez PayPo. Obecnie rozwiązanie PayPo jest dostępne w przeszło 1 tys. sklepów, w tym w ponad 100 z branży fashion, a przy jego użyciu zrealizowano w tym roku przeszło 2 mln transakcji.

Drugi milion odroczonych płatności zrealizowano w niespełna 3 miesiące (połowa lipca – koniec września). To pokazuje skalę przyspieszenia w odroczonych płatnościach.

- Stawiamy klienta w centrum uwagi. Wprowadzając usługę PayPo, proponujemy naszym klientom kolejną, pożądaną funkcjonalność, która ma im ułatwić lub umilić zakupy w naszym sklepie. To kolejna rzecz od CCC - w ostatnich tygodniach wprowadziliśmy ułatwienia w wyszukiwaniu za pomocą zdjęcia, zaawansowane czatboty do całodobowej obsługi klientów czy expressowe dostawy w ciągu 1h - na razie testowo w Warszawie – skomentował Mateusz Jacob, Head of Omnichannel Operations w CCC.

Z rozwiązania PayPo można skorzystać m.in. w LPP (sklepy Reserved, Mohito, Sinsay, House i Cropp), Allegro, Media Markt, Media Expert, Leroy Merlin czy Decathlonie. Rozwiązanie „Buy now – pay later” w polskim wydaniu jest dostępne w ponad 100 sklepach tej kategorii. Obok CCC i LPP można je znaleźć także w sklepach 4F, Answear, Big Star, Grupa MIG (w tym sklep Sizeer), Wojas, Laurella, czy Ochnik.