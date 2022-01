Odśnieżanie - PIP przypomina o obowiązkach pracodawców

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 tys. metrów kwadratowych oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety.

PIP przypomina o bezpiecznej pracy zimą

Zanim pracodawca skieruje pracownika do odśnieżania dachu powinien pamiętać, że:

- do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

- pracownik skierowany do odśnieżania powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania

- pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem); jeśli to możliwe, należy stosować środki ochrony zbiorowej, np. stabilnie zamontowane bariery

- przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu i lodu.

W pomieszczeniach...

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca.

W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni C. W pozostałych pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

Standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni:

- Zapewnienie odzieży ochronnej, chroniącej przed niską temperaturą.

- Zapewnienie ciepłych napojów, przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC.

- Zapewnienie posiłków profilaktycznych dla pracowników wykonujących pracę związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca).

- Zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni ogrzeją się lub zmienią odzież – temperatura w nich nie może być niższa niż 16 stopni C. W

razie gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.