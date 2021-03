Odwiedzalność centrów handlowych niższa o ok. 20 proc. rdr.

fot. shutterstock, centrum handlowe

PRCH Daily Footfall Index wskazuje, że od 22 do 28 lutego odwiedzalność była niższa o ok. 20 proc. w porównaniu do poziomów ubiegłorocznych. W całym lutym odwiedzalność była niższa o 21 proc. w odniesieniu do wizyt klientów w roku poprzednim i wyniosła 79 proc.

Najmniejsza ilość odwiedzin – do 10 pp. mniej w porównaniu do średniej - odnotowano w obiektach małych (do 20 tys. mkw. GLA) i w bardzo dużych centrach handlowych (powyżej 60 tys. mkw. GLA). Centra średnie (od 20 do 40 tys. mkw. GLA) i duże (od 40 do 60 tys. mkw. GLA) osiągnęły wyniki z odwiedzalnością niższą o ok. 15 – 17 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Średni tygodniowy footfall był w końcu lutego najniższy w regionach Wschodnim i Południowo-Zachodnim i był niższy o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłorocznego.