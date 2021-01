Odzież i tekstylia marek własnych Aldiego i Lidla z bawełną ze zrównoważonych upraw

Sieć dyskontów ALDI deklaruje, że od 2025 r. całkowita ilość bawełny stosowanej do produkcji artykułów marki własnej będzie pochodziła z recyklingu lub posiadała certyfikat zgodny z jednym z międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju. Lidl z kolei został partnerem Inicjatywy "Cotton made in Africa" i systematycznie zwiększa zawartość zrównoważonej bawełny w tekstyliach marek własnych.

ALDI, jako firma świadoma zagrożeń wynikających z toksycznej produkcji bawełny swoją politykę zakupową przenosi także na relacje z partnerami handlowymi dbając o to, by również oni nie używali bawełny z krajów, w których uprawie i zbiorom towarzyszy naruszanie praw człowieka. Z tego powodu ALDI kontraktowo wykluczyło stosowanie bawełny pochodzącej z Uzbekistanu i Turkmenistanu.

W 2020 r. sieć posiadała 54,7% produktów marki własnej z certyfikatami FAIRTRADE, Global OrganicTextile Standard (GOTS), Organic Content Standard (OCS) 100/blended, Cottonmade in Africa (CmiA), BetterCottonInitiative (BCI).

Lidl przyjął za cel zakup 100% zrównoważonej bawełny do produkcji tekstyliów marek własnych do 2022 r. W lutym 2020 roku Lidl przystąpił do inicjatywy "Cotton made in Africa" (CmiA). Poprzez uczestnictwo w tej inicjatywie Lidl aktywnie działa na rzecz społecznej i ekologicznej produkcji bawełny w Afryce. Sieć zapewnia, że już na początku łańcucha dostaw tekstyliów, surowce, które kupuje do produkcji artykułów własnych marek, mogą być uprawiane i pozyskiwane w bardziej zrównoważony sposób.

Poprzez certyfikat "Cotton made in Africa" na wybranych produktach tekstylnych Lidl pokazuje, że od samego początku łańcucha dostaw przestrzega przyjętych ram korporacyjnych, w tym zasady należytej staranności w odniesieniu do standardów społecznych i środowiskowych.