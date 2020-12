Odzież od Wolfganga Joop w sklepach Aldi

Wolfgang Joop z kolekcją w Aldi, fot. mat. pras.

LOOKS by Wolfgang Joop – niemiecka marka zajmująca się produkcją odzieży oraz akcesoriów i biżuterii będzie dostępna w sieci sklepów ALDI w Polsce od 5 grudnia. W ofercie będą między innymi szaliki męskie i damskie, koszule i skarpety męskie w cenach od 29 zł. To pierwsza współpraca ALDI z marką.

- Staramy się dopasowywać naszą ofertę do potrzeb wszystkich klientów. Widzimy, że coraz częściej klienci szukają luksusowych produktów. Ekskluzywne marki cieszą się dużym powodzeniem na rynku, dlatego odpowiadając na te trendy poszerzamy asortyment i rozwijamy współpracę z nowymi partnerami – mówi Agnieszka Prochota, dyrektor pionu zarządzania kategoriami ALDI Polska.



Niedawno w ofercie ALDI znalazła się m.in. kolekcja ubrań dla całej rodziny zaprojektowana przez Łukasza Podolskiego, a wcześniej w sklepach sieci klientki mogły skorzystać z oferty bielizny Esotiq, czy znanej modelki Plus Size Angeliny Kirsch. Popularnością cieszyły się również artykuły marki SMART by Lancerto.

Z kolei produkty sygnowane przez Wolfganga Joop pojawiły się w listopadzie w polskich sklepach Lidla. W kolekcji znalazły się ręczniki, koce, prześcieradła oraz pościel.