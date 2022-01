Odzież sportowa i akcesoria kuchenne z surowców wtórnych w ofercie Kauflandu

Rozwój asortymentu o produkty wytworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest jednym z elementów strategii biznesowej sieci Kaufland. Jak pokazują badania, jest to również odpowiedź na oczekiwania polskich konsumentów, spośród których ponad połowa deklaruje, że zwraca większą uwagę na to, jaki wpływ na środowisko mają kupowane przez nich artykuły.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Kaufland wprowadza do oferty kolejne produkty wykonane z surowców wtórnych. Odzież sportową Newcential oraz akcesoria kuchenne Spice&Soul będzie można nabyć w sklepach sieci do wyczerpania zapasów.

Recykling w kuchni i podczas treningu

W kolekcji Newcential pojawiły się biustonosze sportowe, damskie i męskie bluzy, kamizelki oraz chusty wielofunkcyjne posiadające certyfikat GRS (Global Recycled Standard).

Sieć przygotowała specjalną ofertę również dla miłośników gotowania. 27 stycznia w asortymencie sklepów Kaufland pojawią się produkty marki Spice&Soul wytworzone w 50-100% z surowców wtórnych, wśród nich: otwieracz do puszek, wyciskacz do czosnku, sitko kuchenne, nóż do pizzy, obieraczka oraz zestaw przyborów kuchennych, których plastikowe elementy zostały wykonane z przetworzonych sieci rybackich. Klienci będą mogli także nabyć garnki oraz patelnie z kutego aluminium, które w całości pochodzi z recyklingu.