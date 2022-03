OEX Cursor: Handel musi zadbać o Ukrainców jako klientów

Skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę przekładają się na sytuację na rynku detalicznym. Do Polski wjechało już ponad 2 mln uchodźców. Od początku konfliktu zbrojnego trwa ogólnopolska akcja pomocy humanitarnej dla przybywających uchodźców, ale także dla osób pozostających na Ukrainie.



- Gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie zarówno na produkty spożywcze, medyczne, higieniczne jak i na wszelkiego rodzaju artykuły, które pozwalają stworzyć tymczasowe punkty opieki – łóżka polowe, materace, śpiwory. W pewnych okresach obserwowaliśmy także, że konsumenci w obawie przed zakłóceniami w dostawach zwiększają swoje zapasy. Należy zauważyć, że uchodźcy z Ukrainy to setki tysięcy nowych konsumentów. Ich obecność będzie miała wpływ na rozszerzenie się rynku wewnętrznego i zwiększone zapotrzebowanie przede wszystkim na podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe. W dłuższym terminie rosnąca grupa konsumentów ukraińskich może mieć także wpływ na ofertę detalistów, którzy będą uwzględniali ich dotychczasowe potrzeby i przyzwyczajenia. Komunikacja z klientem w punkcie sprzedaży oraz informacje o towarach powinny być czytelne dla wszystkich odbiorców - mówi Przemysław Bogdański, prezesa zarządu OEX Cursor.

Detaliści muszą komunikować się z Ukraińcami

Zdaniem eksperta, zakupy jako to jedna z codziennych czynności, dlatego w tej sferze powinniśmy zadbać o maksymalne ułatwienia dla osób, które na skutek konfliktu zbrojnego będą musiały przez dłuższy czas funkcjonować poza krajem ojczystym.

- Istotne będą spersonalizowane materiały POSM, ułatwiające identyfikację produktów i ofertę, a także doradztwo i obsługa klienta w punkcie sprzedaży. Aby sprostać oczekiwaniom dotychczasowych i przyszłych nabywców, warto zadbać o łańcuch dostaw i uzupełnianie asortymentu zgodnie z aktualnym popytem. W najbliższych tygodniach szczególnie ważny będzie wzmożony merchandising i jakość procesów wsparcia sprzedaży w punktach detalicznych. W tym kontekście widzę również zwiększoną potrzebę działań o charakterze audytowym. Istotną kwestią będzie także zaplanowanie odpowiednich działań w obszarze doświadczenia zakupowego, szkolenia personelu i wdrożenia odpowiednich procedur - uważa Przemysław Bogdański.

Firmy usługowe i handel mogą odegrać pozytywną rolę jako pracodawcy. - Stwarzając warunki do zatrudnienia, nasz rynek może wesprzeć uchodźców w stabilizacji życiowej, niezależności ekonomicznej i integracji społecznej. Będzie to wymagało przeorganizowania dotychczasowych schematów i wewnętrznych procesów. Przedsiębiorstwa skupiając się na wsparciu kandydatek i kandydatów z Ukrainy w dotarciu do ofert, mogą docelowo realnie pomóc w znalezieniu nowego miejsca pracy - podsumowuje przedstawiciel OEX Cursor.