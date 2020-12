OEX Cursor promuje kawy Costa Coffee dzięki zespołowi merchandisingu mobilnego

fot. OEX Cursor

W weekend 4-6 grudnia 2020 OEX Cursor wykorzystując zespół merchandisingu mobilnego, przeprowadził akcję promującą nową markę kawy Costa Coffee Home Edition w 17 punktach handlowych w 9 miastach Polski.





Główną zaletą mobilnej formy usługi merchandisingowej jest duża elastyczność w realizacji zlecenia. Kluczowe są odpowiednie kompetencje zespołu: wiedza i praktyka w zakresie różnorodnych technik merchandisingowych, sprzedażowych i promocyjnych. Oprócz monitoringu sytuacji, kontaktów

z dostawcami i wsparciu zespołów stacjonarnych merchandiser mobilny zgłasza pomysły na aktywacje dodatkowych ekspozycji produktowych czy samych metod promocji.

- Mobilny Team Costa to coś więcej niż sam merchandising w punkcie sprzedaży. Realizujemy rozszerzone działania w obszarach budowania widoczności produktu. Modyfikujemy obszar sekcji kawy w celu zwiększania udziału półkowego, wstawiamy wyspy paletowe oraz dodatkowe ekspozycje

i dokonujemy ich zatowarowania. Dbamy o ciągłość dostępności produktu poprzez rekomendowanie zamówień oraz przeprowadzanie aktywności ambasadorskich w rynku, w bardzo wysokiej jakości, zgodnie ze zdefiniowanym obrazem sukcesu przez Coca-Cola HBC Polska - mówi Tomasz Staszczuk Account Director OEX Cursor.

Pracownicy mają do dyspozycji samochody służbowe i urządzenia mobilne z zainstalowanym systemem do dynamicznego zarządzania planem pracy oraz raportowania online. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie merchandisera mobilnego do punktu i sprawna realizacja zadań.

Akcja przeprowadzona przez OEX Cursor miała na celu wzmocnienie rozpoznawalności kawy Costa Coffee poprzez spójną komunikację wizualną nawiązującą do brandingu znanego klientom z kawiarni Costa. W realizację zaangażowanych było 10 merchandiserów – ambasadorów marki, którzy aktywnie zachęcali klientów do spróbowania nowej kawy. W trakcie jednego weekendu sprzedano 800 kg promowanej kawy.