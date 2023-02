Oferta walentynkowa w Hebe. Rabaty sięgają 60 proc.

Produkty objęte promocją to także kosmetyki do makijażu, np. wodoodporny tusz do rzęs marki Eveline Cosmetics, którego cena promocyjna wynosi 9,99 zł oraz paleta cieni do powiek marki Hebe Professional, za którą zapłacimy 24,99 zł. Ponadto, wśród kosmetyków objętych rabatem -60% klienci odnajdą również róż do policzków marki Bourjois za 31,99 zł oraz podkład do twarzy marki L’Oréal Paris w cenie 41,99 zł.

Promocją objęte zostały również produkty takich marek, jak: Gosh, Paese, Claresa czy Max Factor. Za pogrubiający tusz 2000 Calorie od Max Factor zapłacimy 18,99 zł, puder pod oczy Paese znajdziemy w atrakcyjnej promocji za 15,99 zł, a paletę cieni do powiek marki Claresa kupimy za jedyne 34,99 zł. Z kolei walentynkowa cena kremowej szminki do ust Kiko wynosi 53,00 zł.

Walentynkowe produkty, które również zostały objęte promocją, to m.in. serum przyspieszające wzrost rzęs Long 4 Lashes, za które zapłacimy 49,99 zł, żel do stylizacji brwi Pierre René za 12,49 zł i krem BB z filtrem SPF42 do twarzy od marki MISSHA w cenie 24,99 zł. Oprócz tego na klientów Hebe czekają zestaw 4 świec zapachowych marki Yankee Candle za 29,99 zł.

Ponadto, promocją objęte zostały następujące produkty: sól do kąpieli Hebe Cosmetics w cenie 10,99 zł, masełko oczyszczające do twarzy Bandi Medical Expert za 23,99 zł oraz żel do mycia twarzy Resibo za 27,99 zł. W promocji znalazł się również liftingujący krem do twarzy Dermika Mesotherapist oraz pianka do mycia ciała Sanctuary SPA, za które zapłacimy odpowiednio 34,99 zł oraz 27,99 zł. Dodatkowo, w promocji klienci znajdą matującą pomadkę do ust Maybelline w cenie 21,99 zł, żel pod prysznic marki LAQ, którego cena wynosi 14,99 zł, a także zestaw maszynka do golenia + nasadka grzebieniowa + ładowarka marki Philips, za który zapłacimy 129,99 zł.

Wszystkie produkty w promocyjnych cenach zakupimy w terminie od 2 do 15 lutego 2023 r. Oferta dostępna jest w drogeriach Hebe, w aplikacji oraz na hebe.pl.