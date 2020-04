OFZ: Sprzedaż w galeriach stopniała o 90 proc., stawiamy na e-sklep i budujemy magazyn

fot. materiały prasowe

Organic Farma Zdrowia na początku maja uruchomi największy w Polsce magazyn żywności ekologicznej dedykowany wyłącznie pod sprzedaż internetową sklepu Organic24.pl. Równolegle spółka opracowała, przetestowała i uruchamia w wielu sklepach na terenie Polski nowe możliwości realizacji zakupów, w trzech wariantach: Click & Collect, Click & Drop oraz Click & Drive.

Do tej pory dla spółki najważniejsza była sprzedaż w sklepach stacjonarnych, z głównym naciskiem na sklepy ulokowane w najlepszych galeriach i centrach handlowych głównych miast Polski. Od zaledwie kilku lat spółka zaczęła otwierać sklepy przy ulicach i na osiedlach.

Jednak ograniczenia wprowadzone 14 marca br., związane z handlem w czasie pandemii COVID-19, zmieniły w ciągu 24 godzin sytuację w sklepach sieci. - Sklep internetowy Organic24.pl wystrzelił jak z rakiety i nie był w stanie realizować ciągle napływających zamówień, więc wprowadzone zostały istotne ograniczenia asortymentowe, by móc jednak te zamówienia realizować. Sklepy przy ulicach i na osiedlach również odnotowały duże, często wręcz wyśmienite wzrosty sprzedaży. Niestety jednak - dotychczasowa siła handlowa spółki tkwiąca w sklepach zlokalizowanych w galeriach stopniała o ponad 52% (w niektórych sklepach nawet o 90%), co w efekcie końcowym dało duży spadek sprzedaży całej spółki) - zdradza firma.

Dlatego też zarząd zdecydował o skupieniu się nad wykorzystaniem potencjału popytowego, jaki widać w innych kanałach sprzedaży. Spółka wynajęła na terenie Warszawy nowy magazyn, dedykowany wyłącznie pod sprzedaż internetową sklepu Organic24.pl. Magazyn ma kubaturę 6 tyś m3 i jest aż 10 razy większy od obecnego i będzie największym obiektem w Polsce, specjalizującym się w sprzedaży żywności i produktów ekologicznych on-line. Założeniem jest oferowanie pełnego asortymentu jaki jest w ofercie spółki, czyli kilku tysięcy produktów, łącznie z art. świeżymi, takimi jak wędliny, mięso, nabiał, pieczywo, sery, warzywa i owoce czy dania gotowe. Potencjał logistyczny będzie elastycznie dostosowywany do ilości zamówień, głównie dzięki zwielokrotnionej powierzchni magazynowej i do pakowania, znacząco zwiększonej ilości pracowników, wyposażenia, w tym w osprzęt informatyczny. Dostawy na terenie Warszawy i okolic będą realizowane tego samego dnia, a na terenie kraju maksymalnie w 48 godzin.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia działalności w nowym obiekcie - planowanej na początek maja. Równolegle spółka opracowała, przetestowała i uruchamia w wielu sklepach na terenie Polski nowe możliwośc realizacji zakupów, w trzech wariantach: Click & Collect, Click & Drop oraz Click & Drive, gdzie:

CLICK – zamówienie od klienta, robione dowolnie przez Telefon, FB, mail;

COLLECT – odbiór osobisty w sklepie lub pod sklepem;

DROP – odbiór „osobisty”, ale z włożeniem zakupów do bagażnika samochodu klienta na Parkingu pod sklepem;

DRIVE – dostawa do domu klienta.