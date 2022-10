Oglądaj, wąchaj i smakuj zanim wyrzucisz. Data przydatności do spożycia to tylko sugestia

Jedną z przyczyn marnowania żywności jest niewłaściwe czytanie etykiet, co powoduje, że często do kosza trafia również pełnowartościowa żywność. Dlatego DANONE we współpracy z Too Good To Go, wprowadza zastępuję określenie „należy spożyć do” stwierdzeniem „najlepiej spożyć przed” oraz "często dobre dłużej". Ma to zachęcić konsumentów do sprawdzania wizualnie, smakowo i węchowo produktów, których termin ważności już upłynął.