Ogórki Krakus promowane w sezonie grillowym

Ogórki Krakus to obowiązkowa pozycja przy wspólnym stole podczas sezonu grillowego. Końcem lipca, wystartowała kampania digitalowa Krakusa, polecająca swoje produkty jako idealny dodatek do dań z grilla. Ogórki konserwowe, ogórki kiszone lub korniszony z chili, doskonale uzupełnią smak każdego dania. Produkty Krakus to nie tylko najwyższa jakość warzyw i bogactwo przypraw, ale przede wszystkim chrupkość, która od lat przyciąga największych wielbicieli ogórkowych przetworów!

Kampania opiera się na krótkich spotach w wakacyjnej atmosferze oraz banerach reklamowych emitowanych w kanale digital (YouTube, Facebook, Instagram i największych serwisach internetowych).