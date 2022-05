„Okocim sobie!” - startuje nowa kampania reklamowa

Na początku sezonu Okocim zaprezentował swoje piwne nowości w nowej szacie graficznej opakowań, w których dominującym elementem są owoce i elementy nawiązujące do piwnych korzeni marki.

Nowy spot marki Okocim w wersjach 30 sek jest emitowany w telewizji i na platformach VOD. Za przygotowanie pomysłu kreatywnego odpowiada agencja Man at Work i Just, reżyserem spotu jest Tadeusz Śliwa, dom produkcyjny OTO, a dom mediowy odpowiedzialny za zakup mediów to Initaitive.