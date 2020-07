Okocim w nowej kampanii zwraca się do młodszej grupy docelowej

Marka Okocim rusza z nową kampanią marketingową pod hasłem „Liczy się dobry skład”. Od 1 lipca br. emitowane będą dwa spoty w głównych i tematycznych kanałach telewizyjnych. Towarzyszyć im będzie kampania digital, współpraca z jednym ze sportowych kanałów YT oraz aktywności w miejscach sprzedaży.

Najnowszy spot reklamowy marki piwa Okocim skierowany jest do młodszej niż dotychczas grupy docelowej. Akcja filmu toczy się na terenie Browaru. Koncept strategiczny opiera się na przekonaniu, że w piwie „liczy się dobry skład”, ale najważniejszym składnikiem jesteś „Ty… wraz ze swoimi kumplami”.

W nowej reklamie wykorzystano utwór „Come On Up The Mountain” zespołu Renegade.

Za strategię i kreację spotu odpowiada agencja reklamowa Upside, za produkcję studio Dynamo, reżyserem jest Marcin Filipek. Zakupem mediów zajmuje się dom Mediowy Initiative.