Okresowe promocje mają zachęcić do przedświątecznych zakupów

Promocje w obliczu inflacji

W obliczu inflacji, sklepy starają się przyciągnąć klientów różnymi promocjami i ofertami.

- „Klasyką” są okresowe obniżki cen na najbardziej potrzebne produkty, które zachęcają klientów do zakupów. Inną popularną strategią jest oferowanie najpopularniejszych produktów w gratisie do już zrealizowanych zakupów. Sklepy starają się również przyciągnąć klientów odroczonymi płatnościami, zwłaszcza przy większych zakupach - wskazuje dr Jolanta Tkaczyk, szefowa Katedry Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jolanta Tkaczyk, szefowa Katedry Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego, fot. mat.pras.

Według najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK, prawie połowa Polaków prognozuje dalszy wzrost cen i bezrobocia. W takiej sytuacji konsumenci starają się oszczędzać na zakupach. Według badania, Polacy przede wszystkim oszczędzają na ubraniach i rozrywce, a także na podróżach i elektronice.

Ile Polacy wydadzą na święta

Jak wynika z badania UCE Research i Grupy BLIX, Polacy zamierzają wydać średnio 599 złotych na święta Wielkanocne. Jednak prawie 70 proc. pytanych zapowiada, że będzie oszczędzać na świątecznych zakupach.



- Konsumenci chcą kupić tę samą ilość produktów, co w zeszłym roku, ale zdają sobie sprawę z tego, że będzie ich to kosztować więcej niż wcześniej. W związku z rosnącymi cenami, wiele osób będzie szukało tańszych zamienników produktów. Ponad 40 proc. ankietowanych planuje większe wydatki z wyprzedzeniem, co może oznaczać, że będą starali się kupować produkty w promocjach, podczas wyprzedaży i w innych okazjonalnych sytuacjach - uważa Jolanta Tkaczyk.