Ola Lazar, ekspertka rynku foodtech: Na recenzję warto patrzeć jak na darmowe badanie satysfakcji klienta

fot. Ola Lazar

- Najwyższe wzrosty osiągają obecnie restauracje działające w segmencie delivery, więc wejście w ten kanał sprzedaży jest z punktu widzenia, uwzględniającego pryzmat excela, jak najbardziej pożądane - przekonuje Ola Lazar, ekspertka rynku foodtech.

Agregatory, typu Pyszne.pl mają wiedzę użyteczną z punktu widzenia restauratora, bo mają pełny obraz rynku, wiedzą jakie dania są najczęściej zamawiane, w jakich godzinach. To powoduje, że restaurator może zacząć działać bez konieczności testowania szans swojego sukcesu metodą prób i błędów - mówi Ola Lazar.

Doradzałabym, aby traktować recenzje restauracji w serwisach społecznościowych jako darmową informację zwrotną od klientów i wskazówkę co jest istotne z punktu widzenia zamawiającego czy gościa i co można poprawić. Do recenzji trzeba podejść ze spokojem, nie walczyć z nimi, niektóre zignorować. Warto też spojrzeć na nie jako źródło wniosków do poprawy jakości obsługi. Jest to trudne emocjonalnie, bo jedzenie jest produktem emocjonalnym i miejscem realizacji pasji, ale także biznesem, który może być każdego dnia lepszy.

Ważne, żeby oddzielić warstwę emocjonalną i merytoryczną recenzji od siebie - podsumowuje Ola Lazar.