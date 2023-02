Olga Tokarczuk wchodzi na rynek gier wideo. Sundog wyprodukuje Ibru

Sundog, nowa spółka z branży gier wideo, której akcjonariuszką jest laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Olga Tokarczuk zakończył emisję prywatną. W styczniu br. firma pozyskała od inwestorów 1,48 mln zł. Kapitał ten zostanie przeznaczony na stworzenie prototypu gry – Ibru – inspirowanej książką Olgi Tokarczuk Anna In w Grobowcach Świata. W nadchodzących miesiącach Sundog planuje kolejną emisję. Jej celem będzie zebranie budżetu produkcyjnego na stworzenie tytułu.

– Naszym założeniem było, aby zrobić grę na podstawie jak najlepszej – istniejącej już fabuły. Stąd kontakt z Olgą Tokarczuk i wybór książki jej autorstwa – Anna In w Grobowcach Świata. Powieść ponadczasowa, głęboko ludzka, w której wizja współczesnego umierającego świata, doskonale nadaje się do pokazania w świecie cyfrowym – mówi Mateusz Błaszczyk, dyrektor kreatywny i współzałożyciel Sundoga. – Pomysł spodobał się nie tylko nam, ale także inwestorom. W krótkim czasie pozyskaliśmy od nich prawie 1,5 mln zł z prywatnej emisji akcji. To osoby zainteresowane twórczością Olgi Tokarczuk oraz blisko powiązane z kulturą cyfrową. Jesteśmy dumni, że Olga współtworzy z nami Sundoga i wspomaga nas przy pracach koncepcyjnych – dodaje Mateusz Błaszczyk.

Spółkę założyły cztery osoby: Aleksandra Bieluk – dyrektorka narracyjna z sześcioletnim doświadczeniem w tworzeniu i implementowaniu fabuły w grach, Carlos Castañon – dyrektor artystyczny z 15-letnim doświadczeniem w kreowaniu wizualnej warstwy gier. Na jego koncie znajduje się sześć wydanych tytułów, z czego cztery na PC i konsole. Ostatni projekt, przy którym pracował Carlos to Metamorphosis. Wśród założycieli Sundoga są także Zbyszko Fingas – scenarzysta oraz członek zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk oraz Mateusz Błaszczyk – dyrektor kreatywny z dziesięcioletnim doświadczeniem w gamedevie.

Pozyskany od inwestorów kapitał spółka przeznaczy na stworzenie prototypu Ibru. Gra będzie detektywistycznym RPG łączącym cyberpunk i mity sumeryjskie. Zespół kładzie nacisk na stworzenie różnych sposobów jego eksploracji.

- Gra może być innym sposobem wejścia w opowieść, przeżycia jej w inny sposób. Uważam, że to szansa dla mojej książki - zaistnieć w innej formie i w ten sposób dotrzeć do ludzi, którzy już nie czytają papierowych książek – mówi Olga Tokarczuk, przewodnicząca Rady Nadzorczej Sundog. – Interesuje się wszystkim, co powstaje i staram się pomagać, głównie w kwestiach narracyjnych – dodaje Olga Tokarczuk.

Czas rozgrywki planowany jest na ok. 16 godzin.

- Planujemy wyprodukować prototyp, który pokażemy wydawcom i potencjalnym inwestorom. W kolejnych miesiącach zamierzamy przeprowadzić kolejną emisję akcji, która – mamy nadzieję – pozwoli nam uzyskać środki na całą produkcję. Szacujemy, że będzie to kwota przekraczająca 10 mln zł. Planujemy także rozbudowę zespołu do ok. 20 osób – dodaje Mateusz Błaszczyk.

Ibru ma być gotowa w 2026 roku. Wcześniej spółka rozważy debiut na NewConnect. Zespół Sundoga aktualnie tworzy 9 osób. Spółka prowadzi także nowe rekrutacje i chce powiększyć zespół o kolejne talenty.



Sundog to spółka z sektora gier komputerowych, która powstała w 2022 roku. Zespół pracuje nad grą Ibru, inspirowaną książką Anna In w Grobowcach Świata, autorstwa laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Olgi Tokarczuk. Założycielami firmy są Mateusz Błaszczyk, Aleksandra Bieluk, Carlos Castañon i Zbyszko Fingas. Cały zespół tworzą utalentowali profesjonaliści, którzy zdobywali doświadczenie w spółkach CD Projekt, Techland, CI Games, PolyAmorous, Fuero Games, Flying Wild Hog i innych. Współwłaścicielem Sundoga jest także wspomniana – Olga Tokarczuk.

Premiera gry Ibru planowana jest w 2026 roku. Wcześniej spółka rozważy debiut na NewConnect.