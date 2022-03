Oligarcha Nikołaj Fartuszniak jest właścicielem Grupy Sportmaster, do której należy Go Sport Polska

Rząd Malty opublikował listę cudzoziemców, którzy w ostatnich latach dostali obywatelstwo unijnego kraju w zamian za inwestycje. Program działa od 2013 roku. Aby zostać obywatelami Malty, bogaci cudzoziemcy musieli wnieść wkład w wysokości 650 tys. euro, zainwestować co najmniej 350 tys. euro w nieruchomości na Malcie i co najmniej 150 tys. w obligacje zatwierdzone przez rząd. W 2019 roku na liście nowych obywateli Malty Gazeta RBK znalazła m.in. Nikołaja Fartuszniaka - współzałożyciela największej sieci sklepów sportowych Sportmaster oraz jego rodzinę - wskazuje Rzeczpospolita.

Sportmaster Operations zarządza operacjami na różnych rynkach, a spółka zarejestrowana jest w Singapurze. Oryginalnie firma powstała w Rosji. Później sieć założyła sklepy na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi, w Armenii, w Chinach, Wietnamie i Danii. Na swoich stronach informuje, że ma 660 sklepów. Z rynków ukraińskiego, chińskiego i wietnamskiego jednak się wycofała.

W 2019 roku UOKiK wydał zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu przez Sportmaster Operations Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze wyłącznej kontroli nad Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w drodze nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Firma nie zdecydowała się na rebranding czy zmianę nazwy, choć tylko na polskim rynku nie używa logo Sportmaster.

W 2019 roku Go Sport Polska prowadził w Polsce 33 sklepy detaliczne w 16 miastach w Polsce i należał do Groupe Go Sport – międzynarodowego operatora sportowych sklepów. Bezpośrednim właścicielem sieci była francuska firma Rallye.

Od 2019 roku sieci Go Sport w Polsce ubyło 8 sklepów i obecnie prowadzi ich 25. Kapitał zakładowy spółki w Polsce to 47,5 mln zł. Na skutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, przychody sieci sklepów sportowych Go Sport w 2020 roku spadły o 44 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Za rok 2020 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 126.350.083,62 zł, co stanowi spadek o około 44% w porównaniu z rokiem 2019. W powyższej kwocie sprzedaż towarów wyniosła 126.118.805,23 zł, pozostałą część stanowiła sprzedaż usług. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 176.519.784,55 zł. Sieć zakończyła rok 2020 stratą netto w wysokości 63.790.448,86 zł.