Omicron miesza na europejskich rynkach. Czego może spodziewać się handel?

Rządy państw na całym świecie wprowadzają różne ograniczenia, w odpowiedzi na pojawienie się wariantu Omicron COVID-19.

Pojawienie się wariantu Omicron powoduje dalszą niepewność w sektorze spożywczym, a także może wpłynąć na zaufanie konsumentów w okresie świątecznym.

Im bliżej okresu świątecznego, tym bardziej konsumenci mogą skupiać się na korzystaniu z rozrywki w domu i na przesunięcia wydatków, z doświadczenia na produkty.

W ciągu ostatniego tygodnia zwiększyła się świadomość istnienia wariantu Omicron, co skutkowało nowymi obostrzeniami w różnych krajach. Obejmują one ograniczenia w podróży lotniczej z wybranych krajów afrykańskich, nowe wymogi dla podróży międzynarodowych oraz powrót mandatów za brak maseczki w miejscach publicznych.

- Obecnie istnieje duża niepewność co do możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, nasilenia objawów i skuteczności istniejących szczepionek. W Anglii do sklepów detalicznych ponownie wprowadzono obowiązek noszenia maseczki. Spodziewamy się, że detaliści zaczną znów podkreślać znaczenie dystansu społecznego i będą zwiększać wysiłki w zakresie czyszczenia i higieny, aby uspokoić kupujących – mówi Stewart Samuel, dyrektor programowy, IGD Retail Analisys, Kanada.

Zaufanie konsumentów może się pogorszyć

Pojawienie się wariantu Omicron powoduje dalszą niepewność w sektorze spożywczym. Dzieje się tak w czasie, gdy detaliści i dostawcy borykają się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z pandemii, w tym wyższymi kosztami towarów i łańcucha dostaw oraz dostępnością siły roboczej i wyzwaniami rekrutacyjnymi. - Nawet jeśli wariant Omicron nie okaże się tak dużym wyzwaniem dla zdrowia publicznego jak wariant Delta, samo jego pojawienie się może wpłynąć na zaufanie konsumentów w okresie świątecznym. Rynki akcji na całym świecie odnotowały gwałtowne spadki od czasu, gdy pojawiła się informacja o nowym wariancie – zwraca uwagę ekspert.

Łańcuchy dostaw w pułapce