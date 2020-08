Online i dyskonty wygrywają w preferencjach zakupowych Polaków

fot. shutterstock

W pierwszym półroczu 2020 roku wartość zakupów gospodarstw domowych dla kategorii FMCG w kanale online wzrosła o 53% – takie dane płyną z najnowszego badania Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Według GfK Polonia od stycznia do czerwca bieżącego roku 33% osób skorzystało z kanału sprzedaży e-commerce, co oznacza 53% wzrostu liczby kupujących w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

– Bliskość sklepu oraz krótszy czas potrzebny na dotarcie do niego sprawiają, iż zyskujące obecnie kanały w wydatkach gospodarstw domowych to przede wszystkim: dyskonty (+18%), supermarkety lokalne (+16%), sklepy małoformatowe sieciowe (+12%) oraz właśnie online (+53%). E-commerce osiągnął już 1,5% udziału w rynku. Warto również zwrócić uwagę, że chociażby w dyskontach zakupy przebiegają w szybki i sprawny sposób, co także pozytywnie wpływa na doświadczenia konsumentów – tłumaczy Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Rosnące znaczenie bezpieczeństwa przekłada się również na mniejszą liczbę wizyt w sklepach. Częstotliwość odwiedzin w pierwszym półroczu br. skurczyła się o 12% w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku.

– Rzadsze wizyty w sklepach klienci wciąż nadrabiają coraz to większymi koszykami – co oznacza, że dokonują oni zakupów na zapas. – Jestem przekonany, że obecne trendy konsumenckie a w szczególności kwestia poczucia bezpieczeństwa, ale też liczące się coraz bardziej kwestie ekologii, zdrowego żywienia czy lokalności będą w najbliższym czasie bardzo mocno widoczne w działaniach marketingowych, zarówno od strony producentów FMCG jak i sieci detalicznych – podsumowuje Michał Maksymiec.