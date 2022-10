Operator parkingów przy dyskontach: Uwzględniamy reklamacje, gdy klient zrobił zakupy w danym sklepie

UOKiK zajął się sprawą parkingów przy marketach Biedronka i Aldi, gdy konsumenci poskarżyli się nie tylko na niesłusznie wystawione mandaty, ale również na niemożność odwołania się od nich. Wielu klientów zostało ukaranych mandatem w wysokości 90 lub 150 złotych. Ówczesny zarządca parkingów TD System wzbraniał się przed anulowaniem kary nałożonej na właścicieli pojazdów.

Zgodnie z regulaminem dyskontów, klienci, którzy pobrali bilet z parkometru mieli prawo do parkowania przez 60 lub 90 min za darmo, pod warunkiem robienia zakupów w sklepie. Niejednokrotnie zdarzało się, że przez pomyłkę nie umieszczali bileciku za szybą, co wiązało się z mandatem od strony zarządcy parkingu. Jak skarżyli się sami konsumenci, odwołanie się od kary, było niemożliwe.

Nie tylko zapominalscy mieli problem z odwołaniem się od nałożonej kary. Klienci, którzy postawili auto i udali się do parkometru i nie zdążyli wrócić przed przyjęciem parkingowego, również musieli liczyć się, że za wycieraczką czeka już mandat za "nielegalne parkowanie". Poirytowanie wśród konsumentów rosło i doprowadziło do skargi w UOKiK. Wówczas urząd zajął się sprawą nadużyć na parkingach.

Jak anulować mandat z Lidla lub z Biedronki za parkowanie?

W odpowiedzi na przeprowadzone przez UOKiK śledztwo firma TD System została ukarana mandatem w wysokości 150 tys. złotych. Ponadto dyskonty zrezygnowały ze współpracy ze spółką.

Po decyzji UOKiK, Aldi powołało nowego zarządcę parkingu, którym została firma APCOA. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą parkingową w miastach: parkingami i strefami płatnego parkowania, a także jest operatorem parkingów przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych. Obsługuje parkingi Netto, Lidla, Kauflandu, PoloMarketu. APCOA na wyłączność obsługuje parkingi Kauflandu i Aldiego.

Aktualnie dyskonty zapewniają, że parkowanie przy ich sklepach jest bezpieczne a klienci nie zostaną narażeni na dodatkowe koszty. Biedronka w swoim regulaminie informuje, że pierwsza godzina parkingu nadal będzie bezpłatna. Za każdą kolejną godzinę spędzoną na parkingu klient będzie musiał zapłacić 2 zł. Ignorując parkometr lub nie umieszczając bileciku za szybą, konsumenci narażą się na karę w wysokości 95 zł.

Sklepy Aldi podobnie jak Biedronka gwarantują pierwsza godzinę darmowego parkowania, natomiast każda kolejna będzie kosztowała klientów sklepu 4 zł. Przy sklepach Lidl pierwsze 1,5 godziny gratis. Każda kolejna godzina kosztuje 3 zł.

Jak wyjaśnia Maciej Zawadzki, prezes zarządu APCOA Parking Polska wiele firm oferuje swoje usługi na zarządzanie za symboliczne kwoty, a następnie wyrównuje swoje niskie wynagrodzenie mandatami wystawianymi klientom tych sklepów. My mamy świadomość, iż wystawienie mandatu klientowi obiektu handlowego jest de facto równoznaczne z odstraszeniem klienta od tego sklepu. Dlatego nasz Dział Reklamacji stara się anulować wystawione mandaty klientom, którzy zrobili zakupy w danym sklepie, ale z jakichś powodów nie pobrali biletu parkingowego. Jeżeli klient nie pobrał biletu z parkometru albo nie zapłacił, ale poszedł do sklepu na przykład Lidla lub Biedronki zrobić zakupy i został ukarany mandatem a następnie zgłosił się do nas, wówczas zawsze anulujemy wystawiony mandat.