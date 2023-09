Operatorzy płatnych parkingów muszą płacić podatki od kar

W sierpniu poseł Stanisław Tyszka napisał do ministra finansów interpelację w sprawie podatku od kar za brak opłat użytkowników parkingów.

Podatek od kar za brak opłat użytkowników parkingów

Poseł pisze: " Z uwagi na wyrok TSUE o sygnaturze C-90/20 z dnia 20 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność związaną z odpłatnym udostępnianiem miejsc parkingowych zobowiązane zostały do zapłaty podatku od towarów i usług od kar za brak opłat użytkowników takich parkingów. Szef KAS w bieżącym roku uchylił kilka interpretacji indywidualnych, potwierdzając stanowisko TSUE."

Zdaniem posła takie działanie rodzi szereg praktycznych problemów:

- brak identyfikacji odbiorcy kary umownej do momentu ustalenia właściciela auta w bazie CEPiK. Jest to konieczne do określenia, czy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT (jeśli odbiorcą kary jest czynny podatnik VAT);

- konieczność zapłaty podatku od towarów i usług od kwot należności z tytułu kar umownych od podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, które w dużej mierze nie są uiszczane. W konsekwencji może to spowodować brak opłacalności prowadzenia tego typu działalności, gdyż pułap nieściągalności kar wynosi często nawet 40%;

- w przypadku nieuiszczenia kar umownych przez osoby fizyczne zastosowanie tzw. ulgi na złe długi jest niezwykle utrudnione z uwagi na bardzo trudne do spełnienia kryteria określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Poseł pyta zatem: Jakie działania podejmie Ministerstwo Finansów w celu rozwiązania wskazanych powyżej problemów? Czy Ministerstwo Finansów rozważa zmianę prawa w celu umożliwienia sektorowi prywatnemu działalności gospodarczej w postaci udostępniania miejsc parkingowych?

Z upoważnienia Ministra Finansów na ten apel odpowiedział Artur Soboń, Sekretarz Stanu. Wyjaśnia, że przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (w Polsce funkcjonującego jako podatek od towarów i usług) podlegają harmonizacji na terytorium Unii Europejskiej, co oznacza dla państw członkowskich obowiązek zapewnienia zgodności przepisów krajowych z przepisami prawa unijnego, w tym przede wszystkim z dyrektywą VAT1 oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego podatku od wartości dodanej.

Objęcie prawa krajowego w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości

dodanej obowiązkiem harmonizacji z prawem unijnym uniemożliwia państwom

członkowskim UE dowolne kształtowanie zasad opodatkowania podatkiem VAT.

Wyrok ws. Apcoa Parking Danmark

Artur Soboń przywołuje wyroku z 20 stycznia 2022 r. w sprawie nr C-90/20 Apcoa Parking Danmark A/S. TSUE orzekł, że opłaty kontrolne pobierane przez spółkę prawa prywatnego prowadzącą parkingi w razie nieprzestrzegania przez kierowców ogólnych warunków użytkowania tych parkingów, należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług, które jako takie podlegają opodatkowaniu VAT.

- Odnosząc się do zasygnalizowanych w interpelacji kwestii dotyczących praktycznych problemów funkcjonowania branży, wskazać należy, że podatników prowadzących działalność w zakresie udostępniania miejsc parkingowych obowiązują ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT zawarte w ustawie o VAT oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Zasady te obowiązują wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Regulacje w zakresie VAT określają m. in. zasady dokumentowania dokonywanych transakcji, możliwość stosowania metody kasowej rozliczania podatku VAT, czy też zasady korzystania z tzw. „ulgi na złe długi”. Instytucja „ulgi na złe długi” jest możliwa do zastosowania również w przypadku, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług dokonane są na rzecz podmiotu innego niż podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Możliwość zastosowania po stronie wierzyciela korekty podatku należnego od nieopłaconej dostawy istnieje po spełnieniu warunków określonych w ustawie - wyjaśnia.



Praktyczne problemy wskazywane w interpelacji jak brak identyfikacji odbiorcy

kary umownej do momentu ustalenia właściciela auta w bazie CEPiK, czy wysoki pułap nieściągalności kar nie należą do materii prawa podatkowego, a ich rozwiązanie leży w gestii procedur i regulacji poza-podatkowych.