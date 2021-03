Opinia: Carbon neutral EBITDA zastąpi wkrótce tradycyjne formy wyceny finansowej firm

Już niedługo ratingi przedsiębiorstw nie będą oparte wyłącznie na wynikach finansowych, ale także na czynnikach ESG, które mówią m.in. o zaangażowaniu spółki w działania prośrodowiskowe oraz społeczną odpowiedzialność – uważa Paweł Gieryński, Partner Zarządzający w Abris Capital Partners. - Wkrótce EBITDA nie będzie miała większego znaczenia, bo nikt nie kupi biznesu, który nie traktuje poważnie kwestii ESG czy neutralności klimatycznej. Dlatego kluczowym wskaźnikiem będzie CNEBITDA (carbon neutral EBITDA) - Paweł Gieryński.

Abris Capital Partners ogłosiła nową strategię „ESG Universe 2023”. Obejmuje ona 17 nowych projektów z obszaru zarządzania, standardów inwestowania, działań edukacyjnych oraz neutralności klimatycznej, których wspólnym mianownikiem jest kontynuacja dotychczasowych działań Abris dotyczących ESG, a mających na celu budowanie wartości spółek portfelowych funduszu. Program został rozszerzony o ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie całego portfela do roku 2025 oraz przygotowania planów działań zmierzających do uzyskania zerowej emisji CO2 (net-zero) dla każdej spółki portfelowej. Abris stanie się pierwszym funduszem private equity w Europie Środkowej, który postawił sobie taki cel i aktywnie dąży do jego realizacji.

Przełomowe zobowiązanie Abris do osiągnięcia neutralności klimatycznej rozpoczyna się od dokładnego pomiaru śladu węglowego wszystkich spółek w portfelu, a następnie opracowania planów działań redukcyjnych oraz katalogu zweryfikowanych inicjatyw offsetowych, które pozwolą na uzyskanie neutralności do roku 2025. Aby ten plan miał faktyczny wpływ na redukcję emisji, w każdym kolejnym roku danej inwestycji Abris planuje zamieniać offset w poszczególnych spółkach na realne projekty, które pozwolą na redukcję emisji na poziomie konkretnej spółki.

Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners to ponad 1,2 mld euro. Fundusze Abris zrealizowały w ciągu minionej dekady ponad 26 inwestycji w Polsce i w Europie Środkowej. Wśród spółek, które dynamicznie rozwinęły się pod ich skrzydłami w Polsce, znalazły się m.in. Siódemka, Novago, Masterlease oraz CARGOUNIT. Aktualnie prowadzone projekty inwestycyjne Abris w Polsce to między innymi Graal, Dot2Dot, Velvet Care, WDX, ITP oraz CADM.