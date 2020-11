Opinia: Pandemia nie osłabiła dynamiki rozwoju branży żywności ekologicznej

Już 32 proc. Polaków to regularni konsumenci żywności ekologicznej, którzy po produkty tego typu sięgają co najmniej raz w miesiącu – wynika z danych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Sektor każdego roku rośnie, ale nadal tylko 2 proc. terenów uprawnych w Polsce zajmują certyfikowane gospodarstwa ekologiczne.

Eksperci firmy Farma Świętokrzyska wskazują, że trwająca aktualnie epidemia koronawirusa nie wpłynęła na osłabienie dynamiki rozwoju branży, ale postawiła przed sektorem nowe wyzwania związane m.in. z rosnącym zainteresowaniem zakupami online. Z raportu Gemius wynika, że już 73% internautów kupuje online. Wśród nich co trzeci do koszyka wrzuca produkty spożywcze.

- Zainteresowanie certyfikowaną żywnością ekologiczną w Polsce rośnie. Rynek, pomimo aktualnej sytuacji epidemicznej, nadal dynamicznie się rozwija, co głównie wynika z dużej świadomości konsumentów. Rozumiemy teraz doskonale, że dieta stanowi ważny element walki o własną odporność i zdrowe funkcjonowanie organizmu. Z raportu Upfield wynika, że już 3 na 4 Polaków aktualnie stawia na zdrowsze jedzenie, a 70% gotuje w domu od podstaw, sięgając po wysokiej jakości, wolne od substancji chemicznych warzywa, owoce czy przetwory. To pozytywne aspekty tego, co się teraz dzieje. Pojawia się większa wrażliwość przy wyborach zakupowych – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Z danych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wynika, że 13% Polaków po produkty ekologiczne sięga co najmniej raz w tygodniu, a 19% co najmniej raz w miesiącu. Co dziesiąta osoba żywność ekologiczną spożywa raz na kwartał. Tak duże zainteresowanie konsumentów napędza branżę, która na razie nadal jest niewielka. Tylko 2% upraw w Polsce zajmują certyfikowane gospodarstwa ekologiczne, ale są to wyspecjalizowane firmy, których oferta z roku na rok się powiększa.

- Od marca widzimy dwa trendy. Po pierwsze, rośnie zainteresowanie niepasteryzowanymi bio kiszonkami, czyli produktami, które przyczyniają się do wzrostu naszej odporności. Po drugie, ciężar sprzedaży przenosi się do świata online, choć nadal widać, że w przypadku produktów spożywczych klienci chcą mieć kontakt z produktem przed dokonaniem wyboru. Niemniej, w naszym sklepie internetowym zanotowaliśmy wzrost sprzedaży, zwłaszcza określonych kategorii produktów, takich jak wspomniane kiszonki – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Już 7 na 10 internautów zapytanych przez Gemius przyznaje, że od początku epidemii zrobiło zakupy online. To o 11 pp. więcej niż rok wcześniej. Co ważne, 72% kupuje w polskich e-sklepach. Wirtualne zakupy są domeną głównie osób w wieku 35-49 lat (32% e-konsumentów) oraz żyjących w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (30%). Wśród e-konsumentów delikatnie przeważają kobiety (51%).

Osoby, które decydują się na zakupy online, najczęściej do swoich koszyków wrzucają odzież i obuwie (odpowiednio 68% i 59%). Podium domykają kosmetyki i perfumy. Na zakup online produktów spożywczych decyduje się 30% klientów.