Opinia: W tym roku na rynku nieruchomości handlowych pojawią się większe transakcje

Eksperci prognozują, że w roku 2021 w sektorze inwestycji w centra handlowe będą miały miejsce większe transakcje, a zainteresowaniem inwestorów będą się cieszyć obiekty typu convenience, z dużym udziałem najemców z branży spożywczej i drogeryjnej. Sami inwestorzy natomiast, staną przed wyzwaniem określenia stabilnego poziomu czynszów, w związku z wciąż trwającymi negocjacjami stawek.

- Centra handlowe, będące najbardziej dotkniętą pandemią grupą aktywów, de facto zniknęły ze strategii inwestycyjnych funduszy nieruchomościowych – oceniają przedstawiciele Cuhsman & Wakefield.

Z kolei na rynku magazynowym wielkim wygranym w 2020 r. okazał się sektor przemysłowo-logistyczny, który odnotował 85% wzrost wolumen inwestycyjnego i tym samym przyciągnął najwięcej kapitału (€2.6 mld). Gros (60%) kapitału zainwestowane zostało poprzez nabycie portfeli i platform. Największą transakcją była zakup przez Singapurską grupę GLP portfela logistycznego Goodman w Europie Środkowo-Wschodniej obejmującego magazyny w Polsce o powierzchni 900,000 m2.

Zdaniem ekspertów na rynku przemysłowo-logistycznym nadal będziemy obserwować boom, zarówno pod kątem najmu, jak i transakcji inwestycyjnych. Widoczna będzie przyspieszona transformacja magazynów w takich segmentach jak last-mile logsitics, small business units, data centers, co w konsekwencji będzie się przekładać na dywersyfikację business planów wśród inwestorów.

- Pomimo ostatnich turbulencji niespotykana skala taniego kapitału sprawi, że nieruchomości komercyjne nadal stanowić będą jeden z najbardziej atrakcyjnych i bezpiecznych aktywów, szczególnie w obliczu presji inflacyjnej. Rok 2021 zapowiada się interesująco. Nadal widoczna jest niepewność co do implikacji COVID-19 w długim okresie oraz tego jak szybko powszechne szczepienia pozwolą na częściowy powrót do normalności. Z drugiej strony ilość kapitału alokowanego na inwestycje nieruchomościowe jest ogromna. W zaawansowanych negocjacjach są transakcje przekraczające 2 mld Euro i całkowity wolumen inwestycyjny z dużym prawdopodobieństwem przewyższy ubiegłoroczny– podsumowuje Marcin Kocerba, Associate, Capital Markets, Cuhsman & Wakefield.