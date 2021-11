Opłata dla centrów handlowych z tytułu działaności w e-commerce? ZPPHiU mówi "nie"

- Centra handlowe dostrzegły szansę na dodatkowy zarobek w postaci opłat związanych z działalnością sklepów internetowych marek obecnych w obiektach handlowych. Oczekiwanie wprowadzenia nowych opłat za handel odbywający się poza murami centrów budzi oczywisty sprzeciw – komentuje sytuację zarząd ZPPHiU.

"Nie" dla nowych opłat

ZPPHiU stoi na stanowisku, że nie ma w tym momencie podstaw do wprowadzania nowych opłat na rzecz centrów. Niestety pojawiają się nieuzasadnione prawnie klauzule narzucające regulacje w zakresie opłat od przychodów najemców z kanału e-commerce. Mniejsze firmy coraz częściej są zmuszane do podpisywania bezpodstawnych umów z klauzulami dotyczącymi opłat za e-commerce.

- Nie możemy zgodzić się z roszczeniami centrów handlowych dotyczącymi przychodów uzyskiwanych przez nasze firmy w kanale e-commerce. Pandemia wymusiła ogromną mobilizację i nakłady w rozwój handlu w sieci po stronie firm handlowych. Oprócz finansowania infrastruktury sprzedażowej, ponosimy wysokie koszty logistyczne, transakcyjne oraz nadal inwestujemy w marketing, promocje, prezentację produktów online. To są nakłady, z którymi centra handlowe nie mają nic wspólnego. Samoistnym benefitem dla centrów handlowych tej sytuacji jest zwiększenie odwiedzalności, która nadal pozostaje niższa w porównaniu do okresu sprzed pandemi – to klient pozyskany przez nas przychodzi po odbiór towaru do centrum gdyż zapewne rozważa skorzystanie z pozostałej oferty galerii handlowej, inaczej wybrałby dostawę do domu czy paczkomatu – tłumaczy zarząd ZPPHiU.