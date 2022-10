Opłata za zmarnowaną żywność - Auchan wyliczyła ją na 690 tys. zł

Stokrotka podawała, że opłata za zmarnowaną żywność w roku 2021 wynosi 199 000,76 zł.

NIK o marnowaniu żywności

Przypomnijmy, w grudniu 2021 r. ukazał się raport NIK o marnowaniu żywności. Zdaniem Izby obowiązujące przepisy to za mało – mimo uchwalenia ustawy, która ma zapobiegać marnowaniu żywności, nie udało się stworzyć kompleksowego systemu, który w pełni skutecznie redukuje w naszym kraju skalę tego problemu.

Według NIK, powodem jest to, że wprowadzone we wrześniu 2019 r. uregulowania dotyczą wyłącznie handlu, tymczasem jak pokazują wyniki najnowszych badań, najwięcej jedzenia trafia do śmieci prosto z naszych domów, aż 60%. Następne w kolejności pod tym względem są: przetwórstwo i produkcja rolnicza (po ok. 16%), a dopiero na czwartym miejscu znajdują się sklepy odpowiadające za 7% marnowanej żywności. To oznacza, że poza regulacjami prawnymi, konieczne są: edukacja i kampanie społeczne na temat racjonalnego planowania zakupów czy zasad właściwego przechowywania żywności.