Opracowano plastikową butelkę zwrotną

Butelka zwrotna PET, fot. mat. pras.

Firma ALPLA opracowała 1-litrową butelkę PET pozwalającą na jej wykorzystywanie w systemie butelek zwrotnych wielokrotnego użytku.

Butelka ALPLA, opracowana wspólnie z KHS Group waży 55 gramów, a będzie można osiągnąć dalsze redukcje. Dla porównania standardowe butelki PET wielokrotnego użytku ważą około 65 gramów, podczas gdy szklane butelki wielokrotnego użytku mogą ważyć 550 gramów.

Wprowadzenie do powszechnego użytku pozwalałoby na ich wykorzystywanie co najmniej 15 razy. Pod koniec cyklu życia butelki zwrotnej można ją poddać recyklingowi, a materiał wykorzystać do produkcji kolejnych opakowań PET.