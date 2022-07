Oprawki od Philippa Pleina, Balenciagi i Gucci w Medicover Optyk w Fabryce Norblin

To, co wyróżnia salon Medicover Optyk w Fabryce Norblina, to aranżacja wnętrz, która jest ściśle związana z koncepcją obsługi klienta przyjętą przez Medicover – ma wzmacniać poczucie komfortu, sprzyjać regeneracji, tworzyć warunki do niespiesznego, wygodnego procesu zakupowego lub profilaktycznych badań. Design salonu zaprojektowali architekci Piotrowscy Design, odpowiedzialni m.in. za zaprojektowanie reprezentatywnych centrów stomatologicznych Medicover Stomatologia (m.in. na Placu Konstytucji czy w Centrum Praskim Koneser w Warszawie).

W trzygabinetowym salonie o łącznej powierzchni 174 m kw. Medicover Optyk będzie oferował profesjonalne badania optometryczne. Do wyboru mają także ofertę okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych i soczewek wiodących światowych producentów. W salonie w Fabryce Norblina spotkamy takie marki jak Philipp Plein, Balenciaga, Chloé, GUCCI, Saint Laurent, Tom Ford, Escada, David Beckham, Isabel Marant, Marc Jacobs, Burberry, Oliver Peoples, Prada czy Caroline Abram.