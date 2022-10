Orange rozdaje bony na zakupy w Żabce

Bony jakiej wysokości można otrzymać?

Wysokość bonu zależy od wyceny telefonu. Wartość telefonu do 99,99 zł = 50 zł, od 100 zł w górę = 100 zł (2 x 50 zł). Bon zostanie przesłany SMS-em na podany przez klienta numer kontaktowy w ciągu 7 dni. Jedna osoba może odsprzedać maksymalnie 5 telefonów o dowolnej wartości - podaje Orange. Promocja obowiązuje do wyczerpania bonów.

Jak skorzystać z promocji Orange?

Aby skorzystać z promocji, nie trzeba być klientem Orange. Szczegóły na stronie. Idea odkupu telefonów Żeby skorzystać z naszego programu, wystarczy przyjść do dowolnego salonu Orange z używanym, ale działającym telefonem. Nie trzeba mieć pudełka ani dodatkowych akcesoriów, np. ładowarki. Podczas wizyty konsultant wyceni telefon i przekaże bon na wycenioną wartość do zrealizowania w salonie, np. na zakup nowego urządzenia lub na zakupy w Żabce. Ekologiczny ekspert Odkup jest częścią programu Re. Jeśli jakiegoś modelu telefonu nie ma na liście skupowanych, bo jest zbyt stary lub niedziałający, to w każdym salonie Orange można przekazać taki telefon do recyklingu, zostawiając go w specjalnym pojemniku.