Orbit i Snickers wśród sponsorów 26. Pol’and’Rock Festival

Pol’and’Rock Festival w tym roku w sieci, fot. mat. pras.

Marki Orbit i Snickers zostały sponsorami 26. Pol’and’Rock Festival. W tym roku, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, jeden z największych festiwali w Europie, przeniesie się do świata online. „Najpiękniejsza Domówka Świata” będzie transmitowana na żywo w sieci, w dniach 30.07-1.08.2020.

„Bądź sobą na domówce” to hasło przewodnie marki w ramach festiwalu. Koncerty i spotkania będą transmitowane ze studia telewizyjnego, a w wydarzeniu na żywo będzie mogła uczestniczyć tylko ograniczona liczba osób. Wśród nich znajdą się miłośnicy batonów Snickers – laureaci konkursu zorganizowanego na profilu FB ZjedzBatonaSnickers, którzy w pomysłowy i oryginalny sposób odpowiedzieli na pytanie „Kiedy jestem głodny/głodna na domówce, to…”. ZjedzBatonaSnickers.

Obecny na wydarzeniu Orbit zapewni równie ciekawe atrakcje, w tym bicie rekordu na Największy Uśmiech Świata. Marka chce zachęcić do dzielenia się uśmiechem w social mediach. Najbardziej kreatywne zdjęcia oznaczone hasztagiem #usmiechzOrbit, zostaną nagrodzone pakietem gum do żucia w specjalnym, spersonalizowanym opakowaniu. Udostępniane zdjęcia będą także wykorzystane do stworzenia wspólnej mozaiki, która zostanie zaprezentowana na finale Pol’and’Rock, wraz z krótkim filmem o tym, jak Orbit dzieli się uśmiechem z uczestnikami festiwalu.