Orbit promuje bezcukrowe gumy do żucia w programie Top Model

Orbit w ramach kampanii “Odzyskaj Swój Błysk”, zachęca młodych ludzi do wiary w siebie i budowania pewności siebie. By dotrzeć do młodych odbiorców marka zdecydowała się promować korzyści z żucia bezcukrowych gum w 6, 7 i 8 odcinku „Top Model”.