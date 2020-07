Orbit z promocją najpierw w Biedronce, a potem w innych sklepach

Od 29 czerwca b.r. za zakup torebki bezcukrowych gum do żucia Orbit® i zarejestrowanie paragonu można otrzymać 300 punktów do wykorzystania na platformie dogry.pl. Do zdobycia jest 450 000 pakietów.

Orbit® od ponad roku jest partnerem trzech profesjonalnych drużyn esportowych – AGO Esports, Devils.One, Illuminar Gaming, a niedawno do tego grona dołączyła kobieca organizacja Arcane Wave.

Aby wziąć udział w akcji należy posiadać konto na portalu dogry.pl. Następnie należy kupić dowolną torebkę gum Orbit® i dodać zdjęcie lub skan paragonu na www.dogry.pl/orbit.

Od 29 czerwca do 12 lipca b.r. w ramach akcji akceptowane będą paragony tylko ze sklepów sieci Biedronka. Od 13 lipca do zabawy można przyłączyć się, kupując gumy w dowolnym sklepie na terenie całej Polski. Akcja potrwa do 30 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania puli punktów. Tygodniowo można zarejestrować zakup maksymalnie 1 torebki gum.