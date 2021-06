Oreo i Empik Go z kampanią na Dzień Ojca

Kampania Oreo z okazji Dnia Ojca wspierana jest działaniami digitalowymi, fot. mat. pras.

23 czerwca zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim Dzień Ojca. Z okazji nadchodzącego wydarzenia, marka zaskakuje konsumentów dostępem do dedykowanego abonamentu w Empik Go, w ramach którego ojcowie i ich najbliżsi mogą znaleźć aż 300 pozycji w formie audiobooków i ebooków.

W ramach organizowanej przez markę promocji, można otrzymać 60-dniowe kody zasilające w aplikacji Empik Go, które dają dostęp do dedykowanego abonamentu Oreo, zawierającego ponad 300 darmowych pozycji w formie audiobooków i ebooków! Co należy zrobić, aby wziąć udział w akcji? Wystarczy w terminie od 24 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. dokonać zakupu wybranego produktu Oreo objętego promocją, na przykład ciastek Oreo Original czy Oreo Golden i zachować oryginał dowodu zakupu. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.oreodzienojca.pl, gdzie dostępny jest również regulamin akcji wraz z wykazem produktów, biorących udział w promocji.

Wsparcie kampanii

Kampania Oreo realizowana z okazji Dnia Ojca, wspierana jest działaniami digitalowymi. Dodatkowo, marka obecna jest również na platformach internetowych i w salonach Empik,

w których zostanie przeprowadzony sampling produktów.