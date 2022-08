Organic Farma Zdrowia zmniejsza sieć o trzy kolejne sklepy

II kwartał br. spółka zakończyła poziomem sprzedaży 14 mln zł co oznacza wzrost o 11,2% na bazie LfL (spółka zamknęła w tym czasie kolejne, trzy trwale nierentowne sklepy). Spółka dystrybucyjna Eko-wital zakończyła kwartał sprzedażą 16,2 mln zł co oznacza wzrost o 8%, a cała Grupa odnotowała 25,5 mln zł sprzedaży co oznacza wzrost o 7% r/r.

Resturtuktyzacja OFZ przynosi efekty

- Od IV kwartału 2021 roku, zarządy spółek Grupy realizowały z pełną determinacją szeroko zakrojony plan restrukturyzacyjny, dzięki czemu – mimo nadal ujemnego wyniku EBITDA w kwocie -902 tys. zł nastąpiła jego poprawa o 123% w stosunku do straty w kwocie -2.012 tys. zł rok wcześniej. W świetle kontynuacji niespotykanie dużej ilości samych negatywnych czynników zewnętrznych z jakimi mieliśmy do czynienia w II kwartale br. (ogromny wzrost kosztów pracy, energii, paliw, transportu, usług obcych, surowców, produktów i opakowań; kłopoty z dostawami surowców i produktów w związku z przerwanymi światowymi łańcuchami dostaw; inflacji sięgającej 15,5%; dalszego osłabienia złotówki; frustracji związanej z błędami nowych ustaw podatkowo-finansowych i wreszcie kontynuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej), zarząd uznaje osiągniętą sprzedaż i wyniki za spory sukces - napisali w liście do akcjonariuszy prezes Sławomir Chłoń i wiceprezes Przemysław Tomaszewski.

Organic Market to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Sprzedaż jest

realizowana poprzez sieć delikatesów stacjonarnych pod markami Organic Market i poprzez sklepy internetowe.