Organizacje branżowe: Najemcy galerii przygotowują się do otwarcia

Do pracy wróci nawet 500 tysięcy osób zatrudnionych w galeriach handlowych. Sklepy już wdrażają procedury, które po ich otwarciu 4 maja, zapewnią bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Przed pandemią dzienne obroty w samych tylko 16 sieciach handlowych skupionych w POHiD sięgały 200 miliardów zł.

Galerie handlowe tworzą miejsca pracy dla około pół miliona osób, z których większość przez ostatnie tygodnie pozbawiona była możliwości wykonywania zajęcia. - Współpracujemy z GIS, przygotowując się do wdrożenia zasad ochrony sanitarnej pracowników i klientów naszych sklepów. Wyczekujemy powrotu do normalności, bo oznacza on szanse na ochronę miejsc pracy w handlu oraz zwiększenie popytu na towary produkowane także przez polskie firmy i polskich pracowników – powiedziała Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Klienci będą mogli odwiedzać galerie handlowe od 4 maja. Zgodnie z rozporządzeniem będą w nich obowiązywać szczególne ograniczenia, zmniejszające ryzyko epidemiczne. Wprowadzony zostanie między innymi limit jednego klienta na 15m2, zamknięte pozostaną restauracja serwujące dania na miejscu i wyspy handlowe. Podobnie jak w innych miejscach publicznych będzie tam panował obowiązek zasłaniania nosa i ust maską lub częścią odzieży.

Z danych Retail Institute wynika, że po wejściu w życie I etapu odmrażania gospodarki, w galeriach handlowych zaobserwowano spore ożywienie. Eksperci Retail Institute odnotowali 55,1 procentowy wzrost liczby klientów w 140 centrach handlowych, w dniach 20-26 kwietnia 2020 roku, w porównaniu do wyników z tygodnia poprzedzającego. Baza porównawcza była jednak bliska zeru, a powrót do normalności może zająć nawet kilkanaście miesięcy.