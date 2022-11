Organizacje handlowe przeciwko podwyższeniu progu wykroczenia

Treść apelu do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o niepodpisywanie nowelizacji ustawy

Szanowny Panie Prezydencie,

szeroko reprezentowana przez niżej podpisane organizacje branża handlu apeluje o niepodpisywanie ustawy podnoszącej próg przestępstwa kradzieży z 500 zł na 800 zł. W ocenie branży handlowej jest to absolutnie niedopuszczalne. Jest to de facto ukłon w stronę złodziei, który ma bardzo negatywny odbiór społeczny, nie tylko w środowisku handlowym – zwłaszcza wobec kryzysu ekonomicznego, który dotyka większość Polaków. Zwiększanie tego progu uderza w uczciwych przedsiębiorców. Już obecna kwota 500 zł jest uznawana za rażąco zbyt wysoką. Zmiana na 800 zł jest przyzwoleniem i zachętą do dokonywania kradzieży. Konstrukcja czynów przepołowionych w przypadku kradzieży naraża uczciwych przedsiębiorców na ryzyko notorycznych kradzieży oraz budzi wątpliwości co do właściwego interpretowania konstytucyjnej zasady ochrony własności. Każdy mały sklep traci rocznie na skutek kradzieży towar wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. To równowartość kilku lub kilkunastu palet towaru.

W przeważającej większości przypadków zdarzenia te zgodnie z obecnymi przepisami to wykroczenia zagrożone karą mandatu. Mamy pełną świadomość, iż wprowadzono rejestr sprawców kradzieży, jednak kategorycznie sprzeciwiamy się wprowadzeniu takiej zmiany, ponieważ sam rejestr nie rozwiąże wszystkich problemów. Oczywistym jest, że zmiany te wpłyną na kilkukrotny wzrost strat ponoszonych przez sklepy, natomiast jest to podwyżka zysków złodziei. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby w ten sposób relatywizować kradzież. W sytuacji spodziewanego zubożenia Polaków i obecnego kryzysu ekonomicznego podniesienie progu przestępstwa kradzieży do 800 zł jest niezrozumiałe i zatrważające. Wprowadza bowiem nowe produkty do listy kradzionych bez zagrożenia sprawy sądowej i podnosi próg o przestępstwa o 60%. Skutki przepisu uderzą w uczciwych przedsiębiorców, którzy już teraz mierzą się z niebezpiecznie rosnącą liczbą kradzieży. Według badań przeprowadzonych przez firmy Crime&tech z Checkpoint Systems najbardziej narażona na kradzieże w Polsce jest branża spożywcza (50,4% przypadków). Odsetek strat w przypadku polskich firm handlu detalicznego wynosi aż 1,5% obrotu.

Jako przedstawiciele branży handlowej uważamy, że podwyższenie progu kradzieży do 800 zł nie jest również dostosowaniem do zmian zachodzących w relacjach nabywczych. Branża handlowa kilka lat temu krytykowała kwotę nominalną progu 500 zł jako rażąco zbyt wysoką oraz postulowała usunięcie

wątpliwego etycznie mechanizmu waloryzacji progu ze względu na wzrost wysokości płacy minimalnej. Obecnie uczciwych przedsiębiorców nurtuje pytanie – w imię czego to uczyniono? Czyżby tylko do poprawienia statystyk kosztem poczucia sprawiedliwości, bezpieczeństwa uczciwych Polaków?

Podniesienie progu wykroczenia wymaga debaty publicznej ze względu na doniosłe skutki dla poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości znacznej części społeczeństwa. Szeroko reprezentowana przez nasze organizacje branża handlu nie miała żadnych możliwości konsultacji tego pomysłu na

etapie prac rządowych. Zwracaliśmy również uwagę na tryb przegłosowania poprawki w podkomisji sejmowej: poprawka wykraczała poza przedłożenie rządowe oraz została zgłoszona z naruszeniem zasad legislacyjnych tzw. trzech czytań. Dlatego apelujemy do Prezydenta RP o wysłuchanie głosu

sektora handlowego, który szeroko reprezentują organizacje branżowe, a który nie miał żadnych możliwości konsultacji tego pomysłu na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego. W tej chwili zwiększeniu strat przedsiębiorców może zapobiec tylko prezydenckie veto.