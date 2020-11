Organizacje zrzeszające handlowców: Zgoda na otwarcie sklepów to dla nas szansa na przetrwanie

Fot. Shutterstock

Przedstawiciele handlu i usług z ulgą przyjęli decyzję o otwarciu, od 28 listopada, dotychczas zamkniętych sklepów. - Zapadła długo wyczekiwana decyzja rządu, dzięki której branża handlu i usług odetchnęła z ulgą, upatrując w niej szansy na przetrwanie – czytamy w oświadczeniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Z kolei Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apelujemy o rozpoczęcie już w tej chwili prac nad odmrażaniem kolejnych branż i przygotowaniem zestawu reżimów sanitarnych dostosowanych do ich specyfiki.

Przypomnijmy, Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę na konferencji prasowej, że od przyszłej soboty, czyli 28 listopada, placówki handlowe będą mogły działać w "najwyższym reżimie sanitarnym”.

- Dzisiejszy komunikat Premiera Morawieckiego o poluzowaniu lockdownu przyjęliśmy z radością i wdzięcznością. Nasze apele zostały wysłuchane, a potrzeby dostrzeżone. Dziękujemy za pragmatyzm i zaufanie, jakim nas obdarzono. Przed nami ogromna odpowiedzialność związana z utrzymaniem ścisłego reżimu sanitarnego, którą przyjmujemy z pełną świadomością powagi sytuacji. Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników naszych sklepów są w tej sytuacji kluczowe, a my dołożymy wszelkich starań, by centra handlowe pozostały nadal jednymi z najbezpieczniejszych miejsc publicznych – deklaruje Zarząd ZPPHiU.

- Decyzja rządu o ponownym otwarciu naszych sklepów to dla nas możliwość powrotu do działalności handlowej. To szansa na generowanie przychodów w najgorętszym handlowo momencie roku a tym samym droga do wyrównywania gigantycznych strat, które ponieśliśmy i nadal ponosimy z powodu pandemii. Tym samym, to dla nas wszystkich szansa na utrzymacie tysięcy miejsc pracy – komentuje Zarząd ZPPHiU.

- Warto podkreślić, że tym gestem rząd wykazał zrozumienie dla potrzeb większości Polaków, którzy dzięki ponownemu otwarciu naszych sklepów będą mogli spokojnie przygotować się do Świąt. Jesteśmy przekonani, że komfortowi i bezpieczeństwu przedświątecznych przygotowań sprzyjać będzie również zawieszenie zakazu handlu przez przynajmniej dwie grudniowe niedziele. Mamy nadzieję, że Premierowi uda się porozumieć ze stroną społeczną, był handel możliwy także 6 grudnia – dodaje.