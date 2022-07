Orlen inwestuje w detal i technologie. Z jakim skutkiem?

Orlen w Ruchu wciąż w blokach startowych

Plany rozwoju formatu „Orlen w ruchu” są ambitne. Już w raporcie z 2021 roku zapowiadano, że na koniec roku będzie działać 40 takich punktów, m.in. w Bydgoszczy, Katowicach i Wrocławiu, a w ciągu najbliższych 4 lat - ok. 900. Póki co jest ich zaledwie kilka.

Ostatnio informowaliśmy o punkcie w nowym formacie w Warszawie, przy ul. Żelaznej. Orlen podtrzymuje, że w najbliższych tygodniach powstaną kolejne takie placówki, a do końca roku planowane jest otwarcie około 50.

Najnowszy punkt „Orlen w ruchu” łączy elementy kiosku z nowymi rozwiązaniami. Specjalnie zaprojektowana bryła o większej powierzchni umożliwia urozmaicenie asortymentu, ale też zwiększa komfort zakupów dla klientów.

- Skutecznie realizujemy założenia strategii w obszarze sprzedaży detalicznej, umiejętnie wykorzystując synergie i potencjał biznesowy całej Grupy. W przypadku „Orlen w ruchu” łączymy siłę marki Orlen i jej postrzeganie przez klientów z potencjałem lokalizacyjnym Ruchu i perspektywami dla dynamicznego rozwoju usług kurierskich, które realizujemy pod brandem ORLEN Paczka. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań i sprawdzamy różne formaty funkcjonowania kiosków, aby wypracować optymalną propozycję dla klientów, która ułatwi dalszą ekspansję projektu - powiedział Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej.

Nowy format pozwala klientom na wejście do środka do klimatyzowanego pomieszczenia – dotychczas zakupy robiono przez okienko, które nie dawało możliwości poznania w pełni asortymentu. Oprócz stałych produktów takich jak prasa, bilety czy napoje, dostępna jest też kawa fair-trade znana ze Stop Cafe. Kioski zmieniły się także z zewnątrz – przeszklona powierzchnia pozwala na lepszą ekspozycję towaru.

Partnerstwo z Shopee

W segmencie usług kurierskich w najbliższym czasie Orlen planuje dalszą pracę nad rozwojem sieci i pozyskiwaniem klientów. Jest to kolejny projekt o bardzo dużym potencjale, który poprzez dynamiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce. Na tym polu koncern ma sukcesy. Ostatnio w ramach projektu Orlen Paczka nawiązał partnerstwo strategiczne azjatyckim gigantem Shopee.

Współpraca Shopee i Orlenu rozpoczęła się w połowie lipca. Od tego momentu kupujący na platformie mogą korzystać z 6500 dodatkowych punktów odbioru, wchodzących w skład sieci Orlen Paczka. Są to m. in. stacje paliw Orlen, kioski Ruch, sklepy i punkty partnerskie oraz automaty paczkowe Orlen. Obecnie firma posiada ok. 1000 tego typu automatów, jednak do końca 2022 r. ich ilość ma wzrosnąć do 2000.

- ORLEN Paczka to ważny projekt biznesowy, który konsekwentnie rozwijamy, w pełni wykorzystując ogromny potencjał rynku e-commerce w Polsce. Zwiększamy liczbę punktów odbioru paczek i nawiązujemy współpracę z kolejnymi partnerami. O naszym sukcesie decyduje także szybkość dostawy przesyłek. Strategiczne partnerstwo zawarte z platformą zakupową Shopee umożliwi nam pozyskiwanie nowych klientów – mówi Łukasz Porażyński.

W przyszłości, oprócz współpracy w zakresie usług logistycznych, Shopee i Orlen Paczka planują również wspólne działania marketingowe i akcje promocyjne.

Technologiczne nowinki na Orlenie

Płocki koncern w marcu br. poinformował o uruchomieniu korporacyjnego funduszu venture capital, który w ciągu dekady zainwestuje ok. 100 mln euro w komercjalizację zaawansowanych technologii. W obszarze zainteresowania inwestycyjnego ORLEN VC znajduje się także nowoczesny detal (automatyzacja procesów zakupowych i digitalizacja sprzedaży i logistyki). Na tym polu spółka działa aktywnie, zaskakując technologicznymi nowinkami.

W swoim akceleratorze Skylight koncern testuje i wdraża technologie wspierające rozwój biznesu i cele strategii ORLEN2030. Firma przedstawiła pierwsze startupy, dzięki którym m.in. zapobiega marnowaniu żywności na stacjach, zwiększa bezpieczeństwo transportu paliw i usprawnia obsługę klientów flotowych. Jeden z projektów dotyczył procesu automatyzacji obsługi grilla na stacji Orlen.

- W ramach tworzymy aplikację, która tworzy automatyzację nadzoru grilla rolkowego. Jest to kamera a także mały komputer, który pozwala na to, aby obraz z kamery został przeanalizowany. Na tym obrazie wykrywamy wszystkie produkty, które w danej chwili znajdują się na grillu. Pracownik stacji nie będzie musiał non-stop monitorować grilla, te informacje będą automatycznie pojawiały się w systemie na wyświetlaczu. Jest to dla nas niesamowite, że takie połączenie dwóch światów - z jednej strony informatycznego i firmy paliwowej - pozwala na digitalizację nawet takich procesów jak monitoring parówek - opowiadał Konrad Słoniewski,Veturai Automotive sp. z o.o.

W ramach programu Orlen Skylight Akcelerator, spółka uruchomiła również projekt pilotażowy - usługę wirtualnego wideobota. Pomaga on klientom odwiedzającym stacje paliw koncernu i zachęca do aktywacji programu "Mikroflota". Projekt będzie realizowany na 200 stacjach paliw do końca sierpnia.

W ramach tej usługi komunikacja z klientami na stacjach paliw koncernu prowadzona jest z interaktywnymi wideoasystentami, a w ich rolę wcielają się znani sportowcy: lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic oraz kierowca rajdowy Mikołaj "Miko" Marczyk.

Klienci, którzy odwiedzają wybrane do pilotażu stacje paliw PKN Orlen po zeskanowaniu QR kodu, umieszczonego m.in. przy kasach, na lustrach, w przestrzeni Stop Cafe są automatycznie przekierowywani na stronę internetową www.mikroflota.orlen.pl.

Według koncernu "wykorzystanie formatu interaktywnego wideo do komunikacji z klientami stacji paliw Orlen jest nowoczesnym kanałem marketingowym i biznesowym, umożliwiającym łatwiejsze i szybsze dotarcie do odbiorców treści.

Ponadto na stacjach Orlenu pojawili się mobilni kasjerzy, którym można zapłacić za paliwo już przy dystrybutorze. Dzięki temu nie trzeba stać w kolejce w przypadku dużego ruchu. Pracownicy stacji wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS przyjmują płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe, po zatankowaniu.Takie rozwiązania pojawiały się na stacjach już w 2021 r.Ponadto, wśród rozwiązań, które mają usprawnić obsługę klientów, PKN Orlen oferuje też możliwość tzw. "kolejkowania nalewu". Kiedy kierowca zatankuje auto, może przeparkować auto na wolne miejsce i pójść zapłacić. A kolejny kierowca może w tym czasie tankować i nie musi czekać, aby dystrybutor odblokuje się po wcześniejszym tankowaniu.

Zakupy na nawodnych stacjach paliw

PKN Orlen w tym roku ponownie uruchmomił nawodne stacje na Mazurach, nad morzem oraz nad Zalewem Zegrzyńskim. Miłośnicy żeglarstwa i sportów motorowodnych będą mogli skorzystać z nabrzeżnych stacji paliw w Giżycku, Sztynorcie, Węgorzewie, Pięknej Górze, Mikołajkach, Nieporęcie i Pucku. Poza tankowaniem stacje umożliwiają też zakupy, ponieważ oferują artykuły spożywcze i przemysłowe oraz podstawowe akcesoria do łodzi motorowych, a płatności można realizować za pomocą kart płatniczych oraz aplikacji mobilnej Orlen Pay. Stacje będą czynne do końca września.