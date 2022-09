Orlen wchodzi w recykling

Transakcja pozwoli Grupie ORLEN osiągnąć już blisko 10 proc. mocy w recyklingu, w ramach strategicznego celu przyjętego do 2030 roku.

Z odpadów z tworzyw sztucznych zostaną wytworzone nowe produkty petrochemiczne, które mogą mieć zastosowanie w branży budowlanej, motoryzacyjnej czy opakowaniowej.

Orlen chce przetwarzać odpady z recyklingu

- Prowadzone przez nas projekty z zakresu recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych, pozwolą nam nie tylko realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego, ale także zmniejszą zapotrzebowanie na ropę i gaz w produkcji petrochemicznej. Przejęcie firmy REMAQ umożliwi rozszerzenie kompetencji Grupy ORLEN w zakresie recyklingu mechanicznego. Naszym celem jest odpowiednie powiązanie wszystkich metod recyklingu odpadów i stworzenie w pełni funkcjonalnego łańcucha, w którym samorządy lokalne, dystrybutorzy odpadów i końcowi przetwórcy będą efektywnie współpracować. Zgodnie ze Strategią Grupy ORLEN dążymy do tego, aby w 2030 roku posiadać moce recyklingu tworzyw sztucznych i odpadów naturalnych na poziomie do 400 tys. ton – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Czym zajmuje się firma REMAQ?

Włosko-czeska firma REMAQ powstała w 2004 roku. Koncentruje się na handlu recyklatami tworzyw sztucznych, w szczególności polipropylenu, polietylenu i polistyrenu. W 2009 roku firma otworzyła zakład produkcyjny w strefie przemysłowej Otrokovice w Czechach. Posiada tam cztery linie do regranulacji tworzyw sztucznych o łącznej wydajności blisko 29 tys. ton rocznie. REMAQ jest nie tylko najszybciej rozwijającą się firmą zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych w Czechach, ale także zajmuje znaczącą pozycję na rynku europejskim. Jej przychody przekraczają pół miliarda koron czeskich rocznie (około 100 mln zł). Przejęcie firmy REMAQ przez Grupę ORLEN planowane jest do końca marca 2023 roku.

Ile odpadów trafia do recyklingu?

W Europie rocznie powstaje ok. 24,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Ponad jedna trzecia trafia do recyklingu, natomiast 42 proc. jest spalane, a 24 proc. składowane, co jest sprzeczne z modelem gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie szacuje się, że ilość odpadów z tworzyw sztucznych wzrośnie w 2035 roku do 31 mln ton, co powinno wpłynąć na intensyfikację projektów recyklingowych.