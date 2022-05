Orsay opuszcza Polskę. W 2020 roku dostał 8 mln zł pomocy publicznej

Orsay, marka damskiej odzieży, należąca do francuskiej Association Familiale Mulliez, tej samej do której należą także Auchan, Decathlon i Leroy Merlin opuszcza polski rynek. W 2020 roku firma Ordipol, do której należy sieć Orsay w Polsce miała 34 mln zł straty na polskim rynku. Są to ostatnie dane finansowe, złożone przez spółkę w KRS.