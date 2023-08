OSHEE i Mata – lifestyle’owa linia napojów pojawi się w Żabce

„Nasza marka to nie tylko sport, ale przede wszystkim styl życia. Dlaczego MATA? To proste. Jego dzisiejsze ambicje sięgają daleko poza rymy i bity, więc uznaliśmy, że to będą najlepsze ręce, w które możemy oddać naszą markę, aby przedstawić ją młodemu pokoleniu w zupełnie nowym obliczu...” – mówi Tadeusz Czarniecki, dyrektor marketingu OSHEE.