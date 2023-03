OSHEE oficjalnym partnerem LaLiga Santander

Efektem współpracy będą m.in. nowe napoje izotoniczne marki sygnowane oficjalnym logo LaLiga oraz elementami graficznymi LaLiga Santander. Na butelkach znajdą się również wizerunki najlepszych piłkarzy ligi hiszpańskiej. Oficjalne ogłoszenie partnerstwa nastąpi 19 marca.

OSHEE dzięki nawiązaniu najnowszej współpracy stało się oficjalnym partnerem LaLiga Santander, w której na co dzień rywalizuje 20 najlepszych klubów w Hiszpanii. Produkty OSHEE sygnowane logotypem LaLiga pojawią się na sklepowych półkach już niebawem.

Współpraca OSHEE z LaLiga Santander świadczy o tym, że świat piłki nożnej jest dla nas bardzo ważny. Po wygaśnięciu kontraktu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w zeszłym roku, zależało nam, aby kolejne partnerstwo równie mocno zaznaczyło naszą obecność wśród fanów sportu. Uważamy, że nawiązanie współpracy z ligą, której rozgrywki docierają do ponad 2,5 miliarda osób na świecie to odpowiedni kierunek w dalszym rozwoju marki OSHEE. Każda taka współpraca, to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale także olbrzymia motywacja i inspiracja do dalszego rozwoju oraz ulepszania naszych produktów – powiedział Tadeusz Czarniecki, CMO OSHEE.

OSHEE razem z hiszpańską ligą

Oficjalne partnerstwo z ligą, która jest transmitowana w ponad 180 krajach to kolejne działania marki w obszarze marketingu sportowego. Wcześniejsze współprace z takimi klubami jak Real Madryt i Borussia Dortmund świadczą o tym, że OSHEE z roku na rok coraz bardziej zaznacza swoją obecność w świecie piłki nożnej na najwyższym możliwym poziomie.

Partnerstwo zostanie ogłoszone oficjalnie 19 marca, podczas wydarzenia zorganizowanego wspólnie z LaLiga i Kanałem Sportowym. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia odbędzie się 252 ElClásico, czyli starcie FC Barcelony z Realem Madryt. W bieżącym sezonie kluby walczą bezpośrednio o mistrzostwo, a najbliższy pojedynek może się okazać tym decydującym.

Jesteśmy zachwyceni, że możemy rozpocząć tę podróż z OSHEE, firmą która jest kluczowym partnerem i pozwoli LaLiga Santander dotrzeć do swoich fanów oraz zaoferować wyjątkowe doświadczenia w tak istotnym regionie jak Polska. – powiedział Oscar Mayo, Executive Director w LaLiga.

OSHEE wspiera sportowców

OSHEE ma bogate doświadczenie we współpracy z czołowymi sportowcami, których działania wspiera od lat. Ambasadorami marki byli już między innymi Robert i Anna Lewandowscy, Krzysztof Piątek oraz Joanna Jędrzejczyk. Przez ostatnie 7 lat OSHEE było sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, Ekstraklasy S.A., a także wydarzeń sportowych, takich jak Runmaggedon czy Maraton Warszawski.