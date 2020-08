OSM Łowicz otwiera przyzakładową hurtownię spożywczą

fot. materiały prasowe OSM Łowicz

Przy ulicy Przemysłowej, tuż obok zakładu produkcyjnego OSM Łowicz otwarto hurtownię spożywczo-przemysłową. Placówka oferuje szeroki asortyment – produkty nabiałowe OSM w Łowiczu, produkty spożywcze, artykuły chemiczne i higieniczne, środki czystości.

OSM Łowicz ma trzy zakłady na terenie Polski. Mają one różnorodne specjalizacje produkcyjne, dzięki czemu Spółdzielnia może wytwarzać szeroki asortyment wyrobów. Firma ma m.in. linie do produkcji wyrobów UHT w opakowaniach kartonowych, linie do produktów jednoporcjowych (takich jak mleczko, śmietanka do kawy oraz sok cytrynowy), linie do produkcji serów dojrzewających oraz ich konfekcjonowania, linie do produkcji masła, wyrobów w butelkach PET, twarogów, serków i napojów fermentowanych.