OSM Piątnica będzie się promować w digitalu

OSM Piątnica rozstrzygnęła przetarg na digitalową obsługę mediową swoich produktów. Do długoterminowej współpracy wybrano agencję mediową Starcom, która od maja odpowiadać będzie za działania digital dla wszystkich kategorii produktowych OSM Piątnica.

- Agencja pokazała swoje kompetencje nie tylko mediowe, ale też narzędziowe i analityczne. Dobre wrażenie zrobiła zaproponowana strategia, szczególnie zidendywidualizowane podejście do poszczególnych kategorii produktowych – mówi Monika Jusińska-Zbiegniewska, dyrektor amrketingu OSM Piątnica.

W ramach nawiązanej współpracy, Starcom będzie odpowiedzialny za działania w zakresie obsługi kampanii digital obejmującej video, programmatic display i social media.

- Dynamicznie zmieniające się w ostatnich tygodniach zwyczaje konsumentów postrzegamy jako szansę na wprowadzenie strategii mediowej, dostosowanej do „nowej normalności”. Ważne jest, żeby nie tylko wywołać zainteresowanie danymi produktami, ale także utrzymać ten trend, a nowe umiejętności wpisać na trwale do domowych repertuarów naszych konsumentów. To podejście przyświecało nam przy tworzeniu oferty dla OSM Piątnica i będzie towarzyszyło przy jej realizacji – komentuje Magda Kolenkiewicz, General Manager Starcom.

Pierwsza kampania realizowana przez Starcom w internecie dla OSM Piątnica ruszy w drugiej połowie maja i będzie wsparała działania reklamowe Serka Homogenizowanego z Piątnicy w telewizji, gdzie spot emitowany jest od 4-go maja.