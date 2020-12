OSM Piątnica nie chce już przejmować Bielmleku

Zarząd OSM Piątnica informuje, że po przeprowadzonej analizie faktycznej i prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz ocenie poziomu ryzyka, związanego z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania SM Bielmlek, OSM Piątnica nie będzie kontynuować działań zmierzających do przejęcia SM Bielmlek.

Przypomnijmy - 19 listopada br. Rada Wierzycieli wskazała OSM Piątnica jako partnera do restrukturyzacji Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Spółdzielnia w Bielsku Podlaskim jest w procesie sanacji od 31 marca br. Po ogłoszeniu decyzji Rady Wierzycieli OSM Piątnica niezwłocznie przystąpiła do prac zmierzających do włączenia zakładu w struktury Spółdzielni. Przyłączenie SM Bielmlek do OSM Piątnica daje szansę na wznowienie produkcji oraz ochronę miejsc pracy.