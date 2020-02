OSM Piątnica rusza z nową kampanią jogurtu islandzkiego Skyr

Piątnica wprowadziła kolejny, szósty już smak jego pitnej wersji – truskawka-kiwi, fot. materiały prasowe

OSM Piątnica z początkiem lutego wystartowała z kampanią reklamową jogurtów typu islandzkiego Skyr. Zrealizowane w malowniczych rejonach spoty podkreślają naturalny charakter tej pożywnej przekąski – jogurty typu islandzkiego Skyr z Piątnicy mają krótki skład i posiadają wysoką zawartość białka.

W najnowszej kampanii jogurtów typu islandzkiego Piątnica akcentuje ich naturalne pochodzenie, podkreśla znaczenie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz chwil spędzonych wspólnie z bliskimi. W otoczeniu pięknej przyrody bohaterowie 15 i 30-sekundowych spotów oddają się ulubionym aktywnościom, takim jak bieganie, jazda na rowerze czy zabawa z dzieckiem, czerpiąc z nich radość. Dzięki temu, że mają przy sobie Skyr w poręcznej formie jogurtu pitnego, nie muszą martwić się o to, że zabraknie im przy tym niezbędnej dawki energii.

Wraz z rozpoczęciem nowej kampanii, Piątnica wprowadziła kolejny, szósty już smak jego pitnej wersji – truskawka-kiwi. Dzięki licznym wariantom smakowym produktu, każdy znajdzie coś dla siebie: zwolennikom tradycyjnych smaków przypadną do gustu jogurty truskawkowe, jagodowe, a dla smakoszy owocowych połączeń: egzotyczny miks mango-marakuja oraz truskawka-kiwi. Skyr waniliowy i naturalny to idealne propozycje dla preferujących klasyczne smaki. Ten ostatni zawiera najwięcej białka spośród całej linii i stanowi doskonałą bazę do koktajli.

Kampania reklamowa jogurtów Skyr pitny i łyżeczkowy wystartowała 3 lutego. Spoty 15” oraz 30” będzie można zobaczyć w TV, VOD oraz You Tube.