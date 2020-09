OSM Piątnica startuje z akcją dla najmłodszych konsumentów

OSM Piątnica wystartowała z nową akcją skierowaną do najmłodszych i ich rodziców. W jej ramach do każdego jogurtu Piątuś z Piątnicy został dodany zmywalny tatuaż z łosiem Piątusiem i jego przyjaciółmi.

Promocja realizowana jest w ramach kampanii „Piątuś radę da”, która od początku pokazuje, że każde dziecko jest w czymś dobre, trzeba tylko odnaleźć swój talent. Teraz, dodatkowo zachęca ich do angażującej zabawy, podkreślając jednocześnie prosty skład i pyszny smak jogurtu dla najmłodszych.

Energiczny łoś Piątuś po raz pierwszy pojawił się w kampanii OSM Piątnicy w ubiegłym roku. Piątuś uczył najmłodszych, że nie muszą być we wszystkim najlepsi i w rytm radosnej melodii przekonywał, że warto szukać swoich mocnych stron: „Próbuj, próbuj co dnia. Znajdź co Twoje raz dwa!”. Pozytywnie odebrali go i młodsi, i starsi konsumenci.

W związku z tym OSM Piątnica kontynuuje kampanię – w jej nowej odsłonie Piątuś (lub jeden z jego przyjaciół) pojawia się dodatkowo na tatuażu dołączanym do każdego jogurtu. Piątnica przygotowała kolekcję 8 tatuaży, którą najmłodsi mogą zebrać i następnie samodzielnie przyklejać na rękę.

Nowe spoty z łosiem Piątusiem pojawią się w wielu kanałach jednocześnie. Przez prawie 1,5 miesiąca (do 30 września) będzie można je zobaczyć w telewizji oraz w Internecie – m.in. na platformach VOD oraz w social mediach.