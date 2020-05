OSM Radomsko z akcją marketingową #WspierajmyNasze

OSM Radomsko wspiera patriotyzm zakupowy /fot.PTWP

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku promuje patriotyzm zakupowy poprzez akcję #WspierajmyNasze. Jej zdaniem, najlepszym rozwiązaniem wspierającym lokalne firmy w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej jest kupowanie produktów wytwarzanych w lokalnych firmach.

- Kiedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o nadchodzącym zagrożeniu epidemicznym, świat nie dowierzał, dopiero w późniejszej fazie przewartościowało to całe nasze dotychczasowe życie. Musieliśmy się zmienić z dnia na dzień, a po jakimś czasie zacząć się przystosowywać do nowej rzeczywistości. Wiele firm nie wytrzymało takiego załamania. Dla nas jako polskiego producenta nabiału oczywistym było, że trzeba się jakoś zorganizować. Bardzo szybko uświadomiliśmy sobie, że łatwo nie będzie i że to jest moment, żeby się zjednoczyć z innymi firmami. Kiedy ruszyła ogólnopolska kampania #KupujŚwiadomie, oczywiście do niej dołączyliśmy, ale w pewnym momencie postanowiliśmy pójść dalej i rozwinąć się na własnym podwórku. Zaczęliśmy rozmawiać z naszymi partnerami biznesowymi. Wspólnym mianownikiem naszych rozmów było stwierdzenie, że powinniśmy się wspierać. Zjawisko izolacji znacząco się do tego przyczyniło. Wtedy powstał hashtag #WspierajmyNasze - wyjaśnia firma.

Spółdzielnia postanowiła wyjść naprzeciw tej trudnej sytuacji i zareagować w taki sposób, aby działanie przyniosło pozytywne efekty dla firmy, jej partnerów biznesowych i odbiorców.

- Powołaliśmy do życia akcję marketingową pro bono, do której zaprosiliśmy partnerów, żeby się zintegrować na naszej stronie internetowej. Na początku miały to być wpisy pokazujące, że się solidaryzujemy, natomiast później ze względu na rosnące zainteresowanie, challenge zaczął się rozwijać. Na pewnym etapie akcja nabrała określonego kształtu i przerodziła się w kampanię marketingową - podają przedstawiciele OSM Radomsko.

Integracja reklamowa z partnerami biznesowymi na stronie internetowej OSM w Radomsku w kazała się świetnym pomysłem na reklamę barterową dla obu stron. - My reklamujemy polskie firmy u nas, zaznaczamy, że warto zwrócić na nie uwagę, a one udostępniają informacje o naszej akcji wzajemnego wsparcia w swoich kanałach komunikacji. Wykorzystujemy mechanizm rekomendacji, budujemy grono firm i odbiorców. Dzięki poleceniom nawiązujemy relacje, poszerzamy świadomość istnienia firm i produktów wśród finalnych odbiorców, ale otwieramy się też na blogerów, instagramerów, freelancerów - podsumowuje spółdzielnia.